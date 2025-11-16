Vía al llano: horas después de la reapertura del kilómetro 18, se registran grietas en la carretera

El ministerio de transporte, el INVÍAS, y la agencia nacional de infraestructura, informaron que tras la reapertura del kilómetro 18 de la vía al Llano ayer a las cinco de la tarde, durante la noche se registraron grietas producto de un asentamiento del pavimento.

Por esta situación, aseguran que se están tomando todas las medidas para acondicionar la vía, como es el caso del manejo de sus aguas, y realizando la señalización preventiva.

Advierten que durante este periodo de servicio, es previsible que la vía sufra algunos daños como desplazamientos, y por ahora no se tiene previsto restringir la movilidad en este corredor.

De igual forma, indican que tanto para la vía, como para la ladera, se mantiene un monitoreo constante mientras implementan las obras de estabilización definitivas del sector, las cuales inician con la construcción de una estructura con tubería de perforación petrolera, una técnica que ya ha sido utilizada en el kilómetro 58 de este eje vial..