Megatoma en el Canal Comuneros en Bogotá: había cambuches, drogas, armas y residuos

Bogotá D.C

El Canal Comuneros ubicado en el centro de la ciudad en la localidad de Los Mártires es conocido por estar abandonado hace años y ser un epicentro de inseguridad. Debido a las peticiones de la comunidad, las autoridades realizaron una megatoma en el lugar para recuperarlo.

En este operativo interinstitucional participaron la Alcaldía Local de Los Mártires, la Secretaría de Seguridad, Integración Social, Unidad de Servicios Públicos, Secretaría de Salud, Departamento de Espacio Público y Ejército.

“Se dieron algunos resultados importantes: se desarticularon más de 20 cambuches y se transportaron más de 2 toneladas de residuos voluminosos. Esto contribuye a seguir mejorando la seguridad y la convivencia”, aseguró Edward Vagas, comandante de la estación de policía de Los Mártires.

También fueron incautadas cinco armas blancas, entre cuchillos y navajas. Se realizó la verificación y registro de 25 personas en el sector, de las cuales 13 se encontraban en condición de calle. Una de ellas aceptó voluntariamente la oferta institucional del Distrito y fue trasladada al hogar de paso Bacatá.