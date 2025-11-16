Grave accidente de tránsito cobra la vida de una mujer: camioneta arrolló a varios vehículos

Bogotá D.C

En horas de la madrugada de este domingo 15 de noviembre, se presentó un nuevo accidente de tránsito en Bogotá que causó la muerte de una persona.

Este hecho se presentó en la Calle 3 con Carrera 36 en la localidad de Puente Aranda que involucró dos vehículos particulares, un taxi y una motocicleta. Debido al fuerte golpe, la pasajera del taxi falleció.

Una camioneta Renault Arkan de placas PHM139 sería la causante de este accidente. De acuerdo con el Sistema de Información de Multas de Infracciones de Tránsito (Simit), ese vehículo no registra multas o sanciones de tránsito previas.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá avanza en las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si la conductora detrás de la camioneta estaría en estado de embriaguez.