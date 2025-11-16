Falcao García regresó a Madrid: Esta vez, sin equipo

Miami Dolphins y Washington Commanders chocaron en el primer partido de NFL en Europa, y la victoria para el quipo de Miami, después del tiempo extra, gracias a un ‘field goal’ de Riley Patterson ante la paridad de 13 puntos. Los Dolphins ya habían jugado en el Estadio Wanda Metropolitano, de Atlético de Madrid, y ahora el turno fue para el Bernabéu, del conjunto merengue. El objetivo de la organización es expandir el deporte más popular de los Estados Unidos por el viejo continente.

Algunas leyendas como Zinedine Zidane, Florentino Pérez, Iker Casillas, José María Gutiérrez (Guty), Antoine Griezmann, Christian Vieri, Kyle Kuric, Pablo Laso, entre otros, se hicieron presentes en el escenario deportivo para presenciar el compromiso de la temporada regular por la NFL.

Falcao García, presente en Madrid

Luego de su salida de Millonarios, en junio de 2025, Radamel Falcao García todavía no confirma su retiro del fútbol, aunque a sus 39 años, no tiene equipo asegurado. En cuanto a su situación actual, ‘El Tigre’ comentó en días previos:

“Aprovechando en este momento que no estoy jugando para hacer lo que no había hecho durante mucho tiempo y disfrutar con ellos, estar más presente con los niños, las actividades del colegio, el día a día, que muchas veces los futbolistas nos perdemos”, explicó.

Por medio de la cuenta de Instagram oficial del goleador, se le evidenció en los palcos del estadio junto a su familia. Además, el histórico portero Guillermo Ochoa también publicó una imagen con Falcao, después de reencontrarse con él.

Radamel regresó a la ciudad, donde perteneció desde 2011 hasta 2013, con Atlético de Madrid, donde marcó 70 goles y sumó 9 asistencias en 91 partidos. Rendimiento que lo llevó a estar dentro del XI ideal de la FIFA en 2012.