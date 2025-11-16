Con 133 homicidios en lo corrido de 2025, Barrancabermeja atraviesa una nueva escalada de violencia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Barrancabermeja llega a 133 homicidios en lo corrido de 2025, una cifra que vuelve a encender las alarmas de seguridad mientras la ciudad continúa sin alcalde encargado, tras la suspensión provisional de Jonathan Vásquez por presunta participación en política.

La Administración realizó una intervención en el Parque de la Vida, uno de los puntos donde ocurrieron dos homicidios recientes. Allí se anunció un plan de choque que incluye mejoras en la iluminación, poda de árboles que generan zonas oscuras y el retiro de estructuras abandonadas que se han convertido en focos de inseguridad.

Le puede interesar: Autoridades investigan la muerte violenta de un hombre en Floridablanca (Santander)

El secretario de Seguridad, Eduardo Ramírez, explicó que el objetivo es recuperar la tranquilidad en una zona que se ha visto afectada por hechos violentos en las últimas semanas.

“Estamos interviniendo este parque con todas las capacidades institucionales: iluminación, poda estructural y control en los puntos donde algunos ciudadanos estaban generando inseguridad. La idea es reforzar la presencia y prevenir nuevos hechos violentos”, aseguró el funcionario.

Además, la Alcaldía anunció una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables de estos hechos, en coordinación con la Policía, la Fiscalía y el CTI.

Lea también: Santander tendrá agenda cargada este puente festivo: en total serán 26 eventos en 24 municipios

Desde el Congreso, el senador Santandereano, Gustavo Moreno, cuestionó que la ciudad enfrente esta situación sin una autoridad definida en la Alcaldía.

Dijo que “Barrancabermeja no puede seguir sin una cabeza visible mientras hay una guerra entre bandas y jóvenes de 17 a 25 años están siendo asesinados por el microtráfico”.

Las autoridades locales aseguraron que las acciones operativas continuarán mientras la Gobernación define quién asumirá la Alcaldía de Barrancabermeja de manera encargada.