Santander tendrá agenda cargada este puente festivo: en total serán 26 eventos en 24 municipios

Durante el puente festivo, Santander tendrá una amplia agenda cultural con 26 eventos programados en 24 municipios, lo que incrementará el flujo de viajeros en las principales vías del departamento. Las autoridades hicieron un llamado a fortalecer las medidas de autocuidado, tanto en carretera como en espacios públicos.

Las autoridades locales recomendaron a los conductores revisar el estado de sus vehículos, planear los desplazamientos y estar atentos a las condiciones climáticas, especialmente por las lluvias que continúan en la región y que podrían generar deslizamientos en corredores rurales y zonas de montaña.

Desde la Gobernación de Santander, el secretario del Interior, Óscar Hernández, invitó a los ciudadanos a disfrutar del puente festivo con responsabilidad y recordó que habrá presencia institucional en las vías y en los municipios donde se desarrollan las actividades.

“Invitamos a disfrutar este puente festivo, donde se presentan 26 eventos en 24 municipios. Recomendamos mantener la prevención en carretera: revisar el vehículo, controlar la velocidad y verificar el estado del clima. Nuestra Policía y el Ejército estarán en puestos de control para garantizar seguridad y convivencia”, señaló Hernández.

El funcionario también pidió a los asistentes a eventos masivos identificar rutas de evacuación y acatar las instrucciones de los organismos de socorro. Además, advirtió sobre el cierre parcial de la vía Bucaramanga–El Playón este domingo por la ruta ciclística de las ferias del municipio, entre las 5:00 a.m. y las 12:00 del mediodía.