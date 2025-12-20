Nuevo presidente del Cali fue claro: “Necesitamos volver a torneos internacionales y ser campeones”

Rafael Tinoco, presidente de Deportivo Cali, habló en exclusiva con Caracol Deported Sábado sobre los refuerzos que tendrá el equipo para disputar la Liga Colombiana 2026, también reveló el nuevo objetivo del club y señaló que todos los cambios que se están presentando se dan con el objetivo de que los hinchas regresen al estadio.

Es preciso mencionar que el conjunto Azucarero no logró tener un buen desempeño durante los dos semestres del 2025, ya que en ambos periodos no clasificó a los cuadrangulares tras terminar en la casilla 13.

El presidente inició hablando sobre los nuevos refuerzos que llegarán el próximo año: “Las contrataciones son todas las que hemos informado, las que tuvimos ayer en la conferencia de prensa. Seguimos trabajando; lógicamente, todos tienen que ir a hacerse sus exámenes médicos para dar una aprobación final y poder firmar ya todo (...) Estamos ultimando detalles de las últimas contrataciones que quisiéramos hacer este año”..

“Se tomó un equipo quebrado que iba a punto de desaparecer; eso no hay que olvidarlo porque esa era la situación real del club. Lógicamente, al dar el paso adelante y concluir este proceso, sabíamos que la afición es exigente. Estamos tratando de responderle al equipo y a la afición desde el primer torneo; no ha sido fácil, pero ustedes podrán criticar las contrataciones, nosotros creemos que hemos dado buenos pasos”, agregó Tinoco sobre los cambios que se están realizando internamente en el equipo.

Complementó con un mensaje hacia la afición del conjunto Azucarero: “Esperamos que la hinchada regrese; yo creo que una de las fortalezas del Deportivo Cali es su estadio y su afición, hacerse sentir de local y que esos partidos se ganen. Se está armando un equipo fuerte”.

“Venimos a competir, a ganar, no venimos a otra cosa y definitivamente necesitamos que Deportivo Cali vuelva a torneos internacionales. Queremos ser campeones”, concluyó el presidente revelando su objetivo para el 2026.

A continuación el calendario completo del Deportivo Cali para la Liga Colombiana 2026