Explotó carro bomba en la vía Panamericana en Cauca

En el hecho murió una persona. Autoridades investigan si era quien conducía el automotor.

Óscar Solarte - @oscar10solarte

Un carro-bomba explotó en la vía Panamericana que conecta a Popayán con Cali en el centro del departamento del Cauca.

El hecho ocurrió en el corregimiento de Tunía perteneciente al municipio de Piendamó, muy cerca de un puesto de control de la Policía y el Ejército.

Una persona murió tras la detonación del automotor cargado con explosivos y las autoridades entraron a investigar, si ese hombre era quien conducía el vehículo y pretendía atentar contra los uniformados.

El Comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya señaló que “se encuentra a 400 metros del puesto de control, el vehículo que había sido acondicionado con explosivos. Fue un atentado que quisieron hacer contra el puesto de policía y el Ejército”.

La onda expansiva del carro-bomba generó daños en una escuela y varias viviendas de la zona.

