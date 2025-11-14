Procurador sobre bombardeos: si menores están del otro lado de la legalidad son legítimos

JUSTICIA

El procurador General, Gregorio Eljach Pachecho, se refirió en las últimas horas sobre la posibilidad de que haya menores de edad en los bombardeos ordenados por el presidente Gustavo Petro en Calamar, Guaviare, y el más reciente en Arauca.

Inicialmente, el procurador indicó que los bandidos deben ser perseguidos porque son criminales, por lo que cuestinó que dichas organizaciones armadas utilicen niños para no ser un blanco de la fuerza pública.

“Lo único legítimo es la actuación de las Fuerzas Militares y de policía en Colombia. Eso es lo legítimo, eso es lo que toca hacer. Los bandidos son bandidos y hay que perseguirlos. Los bandidos son criminales y uno de los peores crímenes que cometen a diario es reclutar menores para ponerlos como escudo para que la fuerza pública no los persigan”, dijo Eljach.

En ese sentido dijo que si hay menores que hagan parte de esas estructuras criminales, esto no los exime de los operativos que pueda adelantar la Fuerza Pública.

“Pues resulta que la doctrina internacional ya ha establecido que cuando se trata, previo al principio de prevención, que haya menores de edad que están alzados en armas, que son delincuentes, que son criminales y están del otro lado de la legitimidad, de la legalidad, es legítimo y es legal actuar contra esos grupos", indicó el Procurador General.