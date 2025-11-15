Duro golpe contra el contrabando en el Quindío: aprehensión de 3.500 cajetillas de cigarrillos

Armenia

En efecto el grupo Anticontrabando de la gobernación del departamento realizó la aprehensión de 3.500 cajetillas de cigarrillos equivalentes a 70.000 unidades.

El director administrativo tributario del Quindío, Andrés Mauricio Olarte sostuvo que vienen trabajando de manera activa para evitar el ingreso ilegal de cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y cerveza.

“Es importante indicar que el grupo anticontrabando del departamento del Quindío viene de manera muy activa trabajando a lo largo y ancho del departamento del Quindío revisando principalmente la legalidad de los licores y los cigarrillos en el departamento del Quindío. En los últimos meses hemos tenido una gran cantidad de aprehensiones y en el último operativo realizado el día de ayer, la aprehensión que se hizo de cigarrillo fue alrededor de 3500 cajas que equivale más o menos a un poco más de 70.000 unidades de cigarrillo", afirmó.

Expresó que en los últimos meses han tenido gran cantidad de aprehensiones puesto que trabajan por la legalidad y por los recursos que son utilizados directamente para salud, educación y deporte en el departamento.

“Es importante indicar que el grupo anti contrabando trabaja por la legalidad, trabaja por la salud del departamento del Quindío y por los recursos que son utilizados directamente para salud, educación y deporte en nuestro departamento, además de un porcentaje de inversión que realiza nuestro gobernador Juan Miguel Galvis", indicó.

Resaltó que es clave este tipo de operativos porque frenan el contrabando y en esa medida aumenta la inversión y la legalidad de los productos que se comercializan en el territorio.

“Entonces, la importancia de este tipo de aprehensiones es que fue frenamos el contrabando y en la medida en que se frena el contrabando, se aumenta la legalidad, aumentando la legalidad, aumentan los recursos, si aumentan los recursos", señaló.

Trabajo para el mes de diciembre

Asimismo, dio a conocer que cuentan con un cronograma establecido con el fin de fortalecer la operatividad en el mes de diciembre donde es alto el consumo de licor y por eso es clave el seguimiento a los establecimientos nocturnos.

Allí dijo que uno de los temas importantes es el de los granizados de licor que en muchas ocasiones sus materias primas no cumplen con las normas legales para efectos de impuesto ni requisitos sanitarios.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

“Para el mes de diciembre tenemos todo un cronograma establecido, repito, es el grupo anticontrabando del departamento del Quindío que está muy activo en todo el departamento. Entonces tenemos cronogramas establecidos para los 12 municipios. Tenemos programas especiales como, por ejemplo, los granizados, que este es un sector que debe estar en la mira de todos los quindianos porque hemos evidenciado a lo largo y ancho de todos estos operativos que hay sitios que no cumplen con las normas legales", advirtió.

Dijo que los operativos se llevan a cabo con la Dian, la Policía, la alcaldía de Armenia a través de la secretaría de Gobierno y la secretaría de salud departamental.

Envío un llamado a los ciudadanos para que adquieran los productos en sitios legalmente constituidos y que verifiquen el contenido por eso desde el grupo Anticontrabando realizan capacitaciones.