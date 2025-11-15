Cáceres: Intervinieron cinco unidades mineras en las que extraían alrededor de 12 mil gramos de oro

Cáceres- Antioquia

En un operativo realizado por el Ejército, la Policía y la Fiscalía, se intervinieron cinco unidades de presunta extracción ilegal minera en el Bajo Cauca antioqueño. En la acción no hubo personas capturadas.

Según el reporte de la Brigada 11 del Ejército, el operativo se hizo en dos lugares diferentes de la zona rural del municipio de Cáceres: la primera acción se llevó a cabo en la vereda San Lorenzo, donde ubicaron cuatro zonas de extracción de oro en las que encontraron maquinaria amarilla cuyo valor supera los mil millones de pesos.

“Permitirían la extracción de 12.000 gramos de oro al mes, lo que generaba ganancias ilegales por más de cinco mil millones de pesos, recursos que eran destinados al fortalecimiento de las rentas criminales de la delincuencia común organizada”.

El otro operativo se hizo en el sector conocido como Mandinga, también de Cáceres. En este caso, allí se intervino una unidad minera ilegal y destruyeron dos retroexcavadoras.