Dayana Milena Tavera fue designada alcaldesa de Girón, Santander

Bucaramanga

Mediante el decreto 669 del 14 de Noviembre de 2025, la gobernación de Santander designó a Dayana Milena Tavera Ruiz como alcaldesa, en cumplimiento de la decisión judicial que anuló la elección del anterior mandatario, Campo Elías Ramírez.

Según el decreto, Dayana Tavera cumple con los requisitos constitucionales legales, así como los estándares de idoneidad exigidos para el cargo.

Lea también: Confirmado: las elecciones atípicas en Girón son el 18 de enero

Tavera, tiene el aval del partido de la U, y junto a Juan José Gómez y Claudia Milena Jaimes Delgado, conformó la terna, sobre la cual, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, debía designar alcalde en un periodo de 10 días hábiles, tras la orden del juzgado primero penal municipal para adolescentes con función de control de garantías de Bucaramanga.

Fredy Cáceres, alcalde encargado, deberá dejar el cargo, para que ahora, la alcaldesa designada tome posesión, aportando los documentos que acrediten los requisitos establecidos por la ley.

Le puede interesar: Alcalde de Girón deberá reintegrar a funcionaria administrativa declarada insubsistente

Las elecciones atípicas en Girón serán el 18 de enero de 2026.