Avanza en el concejo de Cúcuta el estudio del presupuesto para la vigencia 2026

Desde el Concejo de Cúcuta están haciendo la invitación a todos los líderes de la ciudad, para que participen en el estudio del presupuesto para el año 2026. En esta corporación se está analizando minuciosamente, cómo se ejecutará el presupuesto para el próximo año.

“Estamos estudiando en el Consejo de Cúcuta el presupuesto de la vigencia 2026. Es importante decirle a la comunidad, a los líderes comunales, a los líderes que participen de estas sesiones”, dijo Carime Rodríguez, presidente de la corporación.

“Son unas sesiones públicas, en la página del concejo y en las diferentes redes sociales se está publicado cuáles son los días, las horas y quiénes participan dentro de estos estudios” agregó la cabildante.

Resaltó que aún “falta mucho por estudiar, se han escuchado varios despachos, pero la idea es que podamos llegar a todos los actores de ciudad con el fin de que conozcan cuál es el presupuesto de la vigencia 2026″.

Se espera en los próximos días conocer el monto aprobado.