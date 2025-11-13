Fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la vía antigua Villavicencio - Bogotá

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 23 años de edad en el Kilómetro 8 de la vía antigua Villavicencio - Bogotá específicamente en el sector de la vereda Buenavista.

Siendo aproximadamente las 06:30 de la mañana se percataron de este cuerpo que presentaba varias heridas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo

Por el momento, el mayor Luis Tovar, comandante de la Estación de Policía Villavicencio, indicó que se adelantan las investigaciones necesarias para esclarecer este hecho en el menor tiempo posible.

“Que los actos urgentes, así como la inspección técnica del lugar de los hechos, estuvo a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal (CTI) de la fiscalía”, agregó.

Asimismo, la Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar o suministrar información que permita identificar a los responsables, comunicándose a la línea de emergencia 123 o a los números de investigación criminal 3213941479 - 3213949851.

Desde la institución aseguran absoluta reserva para poder dar con el paradero de la persona.