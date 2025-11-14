Balacera en el norte de Bogotá deja dos personas heridas, tres capturados y el robo de dos maletas

Se registró un presunto caso de fleteo sobre la avenida Boyacá con calle 116, en el norte de Bogotá en el barrio Pontevedra.

Según información preliminar, varios hombres que se movilizaban en varias motocicletas, al parecer dispararon contra un vehículo particular en repetidas ocasiones y habrían hurtado dos maletas.

La Policía, según información preliminar, reaccionó, y hubo un intercambio de disparos. Hay dos personas heridas que se encuentran siendo evaluadas en la clínica Shaio.

La camioneta, que posteriormente fue abandonada en un parque cercano, presentaba algo más 20 impactos de bala y le quitaron las placas, para impedir su identificación.

Por el momento, las autoridades informaron que al parecer se trataría de un presunto caso de fleteo.