¡Programación deportiva para la semana! Copa Colombia, Liga Profesional y Copa Davis

Nacional vs. América en el partido de ida de la Copa Colombia / Colprensa

Se disputa el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Colombia, que tendrá espacio en la parrilla televisiva del fin de semana, con el compromiso entre América de Cali vs. Atlético Nacional que se llevará a cabo en el estadio Pascual Guerreo.

Vale mencionar que en la ida el Verdolaga goleó 4-1 al Escarlata en condición de local, con gol olímpico de Juan Manuel Rengifo. Una situación complicada para el equipo vallecaucano si quiere clasificar a la final del campeonato, pues deberá al menos anotar 3 goles para igualar el marcador global, de no hacerlo, quedará eliminado.

REPASE ACÁ EL TRIUNFO DE NACIONAL EN EL PARTIDO DE IDA DE LA COPA COLOMBIA

Además se jugarán los cuartos de final de la Copa Davis de tenis, también conocidos como Final 8, con partidos llamativos como Argentina vs. Alemania y Francia vs. Bélgica, entre otros

Todo esto y mucho más se podrá seguir a través de DirecTV, y en DirecTV Go, en la sección de canales deportivos.

Programación televisiva de la semana

Domingo 16 de noviembre

Liga Profesional - Fecha 16 - Clausura

6:15 p.m. - Boca Juniors vs. Tigre / 621-1621

Copa Colombia - Semifinal (Vuelta)

5:00 p.m. - América vs. Atlético Nacional / 634-1634

Martes 18 de noviembre

Copa Davis - Cuartos de Final

10:00 a.m. - Francia vs. Bélgica / 610-1610

Miércoles 19 de noviembre

Copa Davis - Cuartos de Final

10:00 a.m. - Italia vs. Austria / 610-1610

Jueves 20 de noviembre

Copa Davis - Cuartos de Final