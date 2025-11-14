Pedimos que se le ordene al CNE que se le conceda la personería jurídica al Pacto Histórico: Cepeda

Iván Cepeda es el candidato electo del Pacto Histórico, pues ganó las consultas realizadas el pasado 26 de octubre, que se disputaba con la exministra de la Salud, Carolina Corcho, y el exalcalde, Daniel Quintero.

Recientemente, en 6 AM de Caracol Radio, estuvo el candidato, quien manifestó su preocupación ante las negativas del CNE (Consejo Nacional Electoral) de concederle al Pacto la personería jurídica. Esto lo pidió Cepeda, luego de que se tramitara una tutela en contra de esta entidad.

Argumentaron que, debido a esta negativa, varios miembros no han logrado inscribirse a sus listas del Congreso de la República. Asimismo, resaltaron que es de carácter urgente, puesto que el plazo máximo para aplicar va hasta el 8 de diciembre.

Por otro lado, el candidato manifestó que, el Pacto Histórico, en la actualidad, era el partido más influyente del país, destacando, una vez más, los resultados que se presentaron en la consulta. A su vez, reitero que se le hacía inconcebible, el actuar del CNE.

