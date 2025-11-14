Moción de censura contra la secretaria de Salud por denuncias en la Unidad Animal en Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El debate se realizará este sábado, tras nuevas denuncias sobre animales en mal estado y obstáculos para hacer veeduría.

El manejo de la Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga volvió a quedar en el centro del debate público.

Tras las recientes denuncias sobre animales en malas condiciones y las restricciones impuestas a una veeduría ciudadana, el concejal, Camilo Machado, anunció que este sábado, a las ocho de la mañana, llevará al Concejo una moción de censura contra la secretaria de Salud, Claudia Amaya.

La iniciativa fue presentada por el concejal Camilo Machado, quien explicó por qué considera necesaria esta medida y qué espera del debate:

Machado insiste en que, después de casi dos años de advertencias, las fallas persisten y no se han tomado medidas de fondo.

Pues, asegura que las recientes visitas dejaron en evidencia las malas condiciones en las que se encontraban estos animales: sin agua, hacinamiento y espacios insanos. Además de las nuevas dudas sobre la operación interna de la Unidad.

El concejal explicó por qué considera necesario que la funcionaria deje el cargo y qué se espera del debate del sábado.

“Entonces si vamos a presentar esta moción de censura para que sea destituida de su cargo este sábado en el consejo, como ella misma lo propuso que el debate sea en el Consejo de Bucaramanga.”

El concejal dijo que se requieren mínimo diez firmas para que la moción avance, y aseguró que esperan conseguir ese respaldo este sábado.

También respondió a la secretaria Amaya, quien cuestionó las denuncias por redes sociales:

“Los funcionarios públicos estamos expuestos, pues nosotros como concejales también comunicamos a la gente a la ciudadanía y denuncias que tenemos. Por supuesto, que lo radicamos también el consejo, pero no puede ser que los funcionarios públicos se molesten y se enojen porque se denuncien a través de las redes sociales de las acciones irregulares que cometen”, puntualizó.

El debate del sábado definirá si la funcionaria continúa o no en su cargo.