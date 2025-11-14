Girón tiene nueva fecha para las elecciones atípicas: serán el 28 de enero

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó que las elecciones atípicas para elegir al nuevo alcalde de Girón se realizarán el 28 de enero de 2026.

El mandatario también anunció que el próximo 18 de noviembre se expedirá el decreto que habilitará el calendario electoral.

El anuncio llega en medio del proceso pendiente para definir quién asumirá como alcalde designado terna, pues el municipio continúa bajo un encargo temporal desde que el Consejo de Estado anuló la elección del exalcalde Campo Elías Ramírez por doble militancia.

Tras la nulidad, los partidos que avalaron a Ramírez enviaron una terna a la Gobernación, pero la designación se estancó. Eso llevó a que Girón permaneciera varias semanas con un alcalde encargado mientras no se resolvía quién debía asumir el cargo en propiedad mientras se convocaban las elecciones.

Después, una tutela presentada por Juan José Gómez Vélez, exsecretario de Tránsito de Girón y uno de los ternados, llevó a que un juez ordenara al gobernador designar al alcalde en un plazo máximo de 10 días.

Gómez sostuvo que la falta de decisión vulneró sus derechos, porque se encargó a Fredy Cáceres sin que primero se definiera la terna.

El juez le dio la razón y ordenó avanzar de inmediato en la designación. Hoy se conocerá al alcalde designado.

En cumplimiento de esa orden judicial, este viernes se conocerá quién será el alcalde designado entre los ternados por la coalición que respaldó a Campo Elías Ramírez. Ese mandatario en propiedad deberá conducir la administración municipal hasta las elecciones del 28 de enero.