Disfarma termina contrato con Nueva EPS: 19 departamentos se verán afectados, entre ellos Santander

Bucaramanga

La empresa santandereana con sede principal en Girón, Disfarma G.C. S.A.S. anunció la terminación del contrato suscrito con Nueva EPS, ante la falta de pagos y ausencia de medidas concretas para normalizar la cartera.

La medida podría afectar a más de dos millones de usuarios de 19 departamentos, entre ellos Santander, donde tras varios meses, la empresa farmacéutica sostuvo el servicio con recursos propios, asumiendo responsabilidades adicionales en planes contingentes definidos por la propia EPS.

En el comunicado a la opinión pública, Disfarma asegura que: “la persistente falta de pago y ausencia de medidas concretas que permitieran normalizar la cartera han generado un deterioro financiero significativo, que pone en riesgo la estabilidad operativa de la compañía y la continuidad de la atención”.

Otra de las afirmaciones que hace la empresa es que agotaron todos los espacios de diálogo y presentaron comunicaciones formales los días 16 y 24 de octubre de 2025.

“La decisión fue tomada, luego de que, pese a los acercamientos realizados, no se recibiera respuesta ni solución efectiva frente a la situación financiera derivada del flujo insuficiente de recursos y el incumplimiento de pagos”. Puntualizó Disfarma.