Los 4 pueblos más bonitos cerca a Bogotá para pasar el día este puente festivo: A menos de 2 horas

Muchas personas se alistan para descansar este puente festivo, el cual corresponde al 17 de noviembre, celebrando el Día de la Independencia de Cartagena. Una fecha importante para este territorio y para el país. Asimismo, los colombianos aprovechan para tener un corto receso junto con sus familias, con el fin de disfrutar los paisajes que ofrece Colombia.

De esta manera, acá le contamos cuáles son los cuatro pueblos más cálidos y bonitos que se encuentran cerca a Bogotá, para que pueda ir y disfrutar de unas vacaciones cortas.

¿Cuál son los pueblos más bonitos cerca de Bogotá? Esto puede hacer el fin de semana

Si tiene planeado viajar cerca de Bogotá, estos son 4 lugares que no se puede perder para visitar:

Melgar

A tan solo dos horas de la capital, Melgar es el destino que muchos eligen para disfrutar de su clima cálido, con una temperatura promedio de 30 °C. Además, es reconocido por estar cerca a cascadas que ofrecen un refrescante escape del sol. Sus opciones hoteleras se caracterizan por contar con amplias piscinas.

Anapoima

Anapoima, también se encuentra a dos horas de Bogotá, presentándose como un espacio de tranquilidad y un contacto con la naturaleza. El clima es muy parecido al de Melgar con un constante de 30 °C, es un centro de actividades al aire libre, incluyendo paseos en cicla, caminatas ecológicas, barranquismo y recorridos en cuatrimotos. De manera que se ve como un entorno perfecto para desconectar del ruido de la capital, ideal para disfrutar en compañía de familia, amigos o pareja.

Otras noticias: ¡Prográmese! Los festivales gastronómicos y musicales en Atlántico durante este puente festivo

Girardot

Este municipio se ubica a tres horas de Bogotá, combinando un clima que se aproxima a 23 °C con un notable pasado como puerto fluvial. Sus mayores atractivos giran en torno al ocio familiar y la historia, como lo es el Parque Acuático Piscilago (con piscinas, toboganes y zoológico) y el Parque de la Locomotora, que documenta la historia del transporte nacional. Además, ofrece diversas alternativas de alojamiento con piscinas y entretenimiento.

Lea también: Municipios de Santander con ferias y fiestas el puente festivo del 14 al 17 de noviembre

Villeta

Villeta es conocida como la “capital de la panela”, Villeta se encuentra a dos horas de Bogotá y registra una temperatura media de 26 °C. Este lugar invita a explorar la tradición de la caña de azúcar en sus fincas locales. Un punto destacado es el Salto de los Micos, una cascada ideal para la relajación. Sus fincas de recreo pueden ser una buena opción para las vacaciones de descanso y sol.

La Mesa

A solo 90 minutos de la capital, La Mesa ofrece un clima cálido oportuno para el ecoturismo. Es un destino perfecto para quienes les gusta la desconexión total, gracias a sus caminatas ecológicas y el avistamiento de aves. Por su cercanía, puede ir este fin de semana para conectar con la naturaleza.