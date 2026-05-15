Gatorade se mete al juego del fútbol con una edición limitada inspirada en Luis Díaz

Gatorade, una de las marcas deportivas con mayor popularidad en el país anunció un lanzamiento que ha deslumbrado a muchos. Según comentan, se trata de una jugada clara con la que buscan conectar producto, timing y cultura en una misma plataforma.

Gatorade Golden es el nuevo sabor de la famosa bebida hidratante. Una edición limitada sabor a manzana. Esto en inspiración del sabor favorito del futbolista Luis Díaz.

Desde el 14 de mayo y hasta el 14 de julio, los colombianos podrán disfrutar de esta bebida coincidiendo con el periodo del mundial, uno de los momentos de mayor intensidad futbolera del calendario.

Este nuevo sabor de Gatorade está dentro de la campaña global de la marca ‘No hay atajos, sólo sudor’, cuyo propósito es reforzar su territorio histórico del esfuerzo real detrás del rendimiento, con una ejecución que combina cultura deportiva, storytelling y presencia masiva.

Johanna Bermudez, gerente senior Marketing de Gatorade en Colombia, señaló: “Las marcas llevan años tratando de meterse en la conversación del fútbol. Nosotros quisimos hacer algo más simple: estar en la mano de la gente cuando esa conversación ocurre. Gatorade cambió todas sus etiquetas del portafolio para apoyar a la Selección Colombia y adicionalmente convirtió una preferencia personal de Lucho en un producto real, lanzando Gatorade Golden. En el momento de mayor intensidad del calendario, es una forma de pasar de la comunicación a la presencia”.

Gatorade Golden

Es importante destacar que esta edición mantiene su formulación regular, isotónica con electrolitos y carbohidratos para hidratar cuerpo y mente.

“Gatorade suma una nueva iniciativa dentro de su estrategia de acompañar a los deportistas en los momentos de mayor exigencia, combinando innovación de producto con una presencia activa en los principales escenarios donde se vive el deporte en Colombia”, reveló la marca.