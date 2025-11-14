Municipios de Santander con ferias y fiestas el puente festivo del 14 al 17 de noviembre

Bucaramanga

Santander se prepara para un puente festivo con una agenda cargada de ferias y actividades culturales en cuatro municipios. Así lo confirmó el secretario de turismo, Jorge Rangel, quien destacó que estos eventos no solo dinamizan la economía local, sino que fortalecen el arraigo cultural y la oferta turística de la región.

Jorge Rangel explicó que Floridablanca, San Andrés, El Páramo y El Socorro serán los epicentros de la programación del 14 al 17 de noviembre. En San Andrés, se celebran las tradicionales fiestas en honor a San Andrés Apóstol con eventos que resaltan el folclor, el canto y la música instrumental.

El Páramo, por su parte, será sede por primera vez del Concurso Nacional de Tiple y Requinto, una apuesta que, según Rangel, busca ampliar la presencia cultural del municipio y fortalecer sus raíces musicales. Allí también se realizará el primer concurso municipal de danzas folclóricas.

En El Socorro, municipio con más de un siglo de tradición festiva, se llevará a cabo la Feria Equina Grado A y una programación artística que, como cada año, atraerá visitantes de toda la región.

El secretario del cultura y turismo de Santander invitó a propios y visitantes a recorrer el departamento: “Es la oportunidad de salir en familia, conocer Santander y apoyar la economía local”, afirmó Jorge Rangel.

Programación ferias de Socorro Santander:

Programación ferias El Páramo:

Programación ferias San Andrés:

