¿Qué llamado hizo gerente de EPQ Alejandro Guevara al gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis?

Armenia

En el noticiero del mediodía en Caracol Radio Armenia tuvimos como invitado al gerente de Empresas Públicas del Quindío, EPQ, José Alejandro Guevara que atendió entrevista telefónica para hablar sobre su posición frente a los últimos acontecimientos de la empresa que presta el servicio de agua, alcantarillado en 9 de los 12 municipios del Quindío.

Fallo del Tribunal sobre los estatutos de EPQ

El gerente de EPQ explicó “estamos a la expectativa de este fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo del Quindío. El año pasado, más o menos a mitad de año del 2024, el señor gobernador da poder a un profesional del derecho para que adelanta una acción popular en contra de Empresas Públicas del Quindío respecto a varios puntos de los estatutos, entre ellos el tema de asamblea de alcaldes, entre ellos la elección del gerente y en fallo de primera instancia en el mes de mayo de 2025 el juzgado quinto administrativo aquí en el departamento del Quindío niega las pretensiones de del demandante en este caso de acción popular que fue el departamento del Quindío por medio de su apoderado.

Y ya en este fallo segunda instancia, el cual se da a conocer el viernes pasado, que tiene fecha del jueves 31 de julio, ratifica lo argumentado por el juez administrativo y niega las pretensiones del demandante.

Entonces, fuera de ello también hay que traer a colación el fallo de segunda instancia del Consejo de Estado de la demanda de nulidad electoral que buscaba pues anular el acuerdo de la junta directiva donde se nombra como gerente a José Alejandro Guevara y también los detalles de este mismo fallo del Consejo de Estado respecto a la Asamblea de Alcaldes, los que se buscaba con la Acción Popular, pues ahora va pues de la moralidad administrativa y demás trayendo evidencias del informe auditoría del año 2022, auditoría que se hizo en el 2023,

Donde entre otros temas quedan unos hallazgos por temas de obra cercano a 400 millones de pesos, pero también sirvió como argumento mostrar que en la auditoría el año 2023 que se hizo en el 2024, pues los hallazgos de obra pública eh son 0 pesos, teniendo en cuenta que llegamos a hacer una revisión exhaustiva de todos los procesos contractuales, de las evidencias, de que las obras convienen en con total éxito, sin problemas para para la entrega de obra, con recibo satisfacción por parte de la comunidad y eso pues ha servido mucho para que entre todas las pruebas aportadas por los abogados encargados de la empresa, pues sirvieran también para este fallo tanto de primera como de segunda instancia.

Sobre la reciente asamblea de accionistas de la empresa liderada por el gobernador

Yo en lo posible, tanto en las asambleas como con los medios de comunicación, trato de ser y es mi deber, ser neutral para todos los accionistas, 10 alcaldes y el mismo departamento del Quindío.

Lo que pasa pues que la semana pasada si me correspondió salir porque, la secretaria de representación judicial de del departamento del Quindío, quien fue como apoderada de la asamblea, Isabel Cristina Lezama, hizo manifestaciones que ya la junta directiva que presentó la plancha en la pasada asamblea del 28 de julio iba a empezar a actuar y que iban a palabras más, palabras menos a cambiar al gerente.

Y subrayó “yo acorde al artículo 51 de los estatutos, fui electo para 4 años. Sí, mi cargo es de libre nombramiento y remoción, remoción acorde al mismo artículo 51 y 52 que indica que es por indicadores negativos o que la empresa esté en alto riesgo y, al contrario, bajo la gerencia de José Alejandro Guevara tengo que decirlo, no es bueno hablar en primera persona, pero la empresa mejoró los indicadores de 72 a 82 y en este último año de 82 a 88,3 y antes ya vamos llegando a un riesgo bajo, estamos en riesgo medio bajo esto gracias al equipo de trabajo.

De resto, yo simplemente espero que como lo hice con la demanda de nulidad electoral, con la acción popular, como lo hice con lo del edificio, como lo he hecho con las distintas manifestaciones del señor gobernador en Cámara de Comercio en la Asamblea Departamental.

gerente de Empresas Públicas del Quindío, EPQ, José Alejandro Guevara añadió “el gobernador ha dicho por un lado que eso es una mafia y todo lo demás y en la Asamblea dijo que yo tenía secuestrada a Empresas Públicas del Quindío.

Ahí no dije ni siquiera absolutamente nada, pero he sido cauto y simplemente lo que espero es que estos debates jurídicos se resuelvan y que sean las mismas instancias judiciales la que las que indiquen cuál es el paso a seguir y qué se debe hacer

¿Usted siente de alguna manera que esto se ha convertido como en una persecución?

Yo lo que siento es que la empresa es muy importante en todo el tema político administrativo del departamento del Quindío. Es una empresa que presta servicio a nueve municipios, es una empresa que tiene 147 trabajadores oficiales, 73 libres de nombramiento y remoción, 24 términos fijos, 50 contratistas. Es una empresa que tiene buen capital humano, es una empresa que ejecuta el presupuesto en los nueve municipios. Entonces, pues no deja de ser una empresa, digamos, importante para los intereses tanto un departamento como también de 10 alcaldes que la conforman.

No me tomo las cosas personales

Yo trato de no tomarme las cosas personales y no lo quiero llevar a ello, pero las actuaciones han sido distintas, ya se las nombré. Qué bueno poder decir que yo hoy que el comodato del edificio se nos renovó. No, lo que tengo para decir hoy es que simplemente no se nos renovó y hoy estamos pagando 65 millones de pesos mensuales de un arrendamiento en un edificio donde nos tocó movernos.

Qué bueno poder decir hoy que la demanda de nulidad electoral no fue de una persona que trabaja en el mismo plan departamental de aguas que hace parte de la secretaría de infraestructura donde también fue secretario el mismo gobernador actual. Qué bueno poder decir hoy que la Acción Popular no fue del departamento en contra de empresas públicas del Quindío o las manifestaciones de las cuales ya hablé también. No, los hechos son unos, pero ante ellos yo he guardado prudencia.

El gobernador no me responde

El gerente de EPQ indicó “yo también envié un oficio al señor gobernador El 29 de febrero del año pasado nunca se me respondió. Yo he tenido la voluntad y las ganas de trabajar de la mano.

En su mismo medio yo escuché, porque a uno le envían todo, yo escuché que en su mismo medio estuvo el señor gobernador y ya lo vi al final en un tono más conciliador porque dijo, “Cuando quede inscrita en la junta directiva, llamaremos al gerente para que nos dé un informe y mirar cómo bajamos burocracia y cómo invertimos más.”

Pues yo diría, “Si hoy hace parte la junta directiva el señor gobernador, por qué no escuchan el informe de una vez” Y miremos cómo mejoramos y miremos si pueden adquirir de pronto el carro compactador que tanto necesita, no la empresa, Los municipios, el departamento, los usuarios, ir a limpiar nuestras redes de alcantarillado, nuestros sumideros.

Yo estoy a la espera. Si a mí me llaman, yo me siento cuando me llamen a hablar, mirar qué vamos a hacer con esta junta directiva o cómo lo espera. El mismo señor gobernador bajo las decisiones que tomaron en junta directiva, bajo una nueva junta directiva, si está registrada en cámara o si más adelante se registra o si no se registra y si sigue la misma junta directiva, estoy a la espera de que podamos trabajar de la mano, porque a él le interesa que el departamento surja y a nosotros como empresa también nos interesa.