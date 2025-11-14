Juliana Guerrero no asistió a conciliación con la representante Jennifer Pedraza

Juliana Guerrero no asistió a la cita de conciliación con la representante Jennifer Pedraza, en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, según explicó la congresista al salir de la diligencia, Guerrero a través de su abogado presentó una excusa de fuerza mayor y pidió un aplazamiento que fue negado por el magistrado encargado del proceso.

Esta citación surge luego de que Guerrero denunciara a la congresista por delitos informáticos y calumnia, esto luego de que Pedraza revelara que Juliana no presentó las pruebas Saber PRo Y TyT para poder obtener el título universitario, el cual fue otorgado a pesar de no cumplir con este requisito.

“Estamos a la espera de la decisión que va a tomar la Corte porque además recuerden que nosotros ya hemos denunciado en Fiscalía a Juliana Guerrero por presunto fraude procesal y falsedad en documento público, pero no solo a ella, sino a las personas que firman el título”, señaló la representante.

Pedraza envió un mensaje a Juliana Guerrero, para que le diga a la justicia toda la verdad sobre su situación educativa, y si conoce de la existencia de un cartel de títulos, esto después de que la Fundación San José, el ICFES, entre otras entidades, confirmaran que su título fue dado de forma irregular.

“Esa es la invitación que yo quiero hacerle a Juliana, y es que ella le diga al pueblo colombiano toda la verdad, todo lo que conoce, y que señale si acá hay poderes mucho más grandes que ella y que yo, moviéndose con intereses particulares”, agregó Jennifer Pedraza.