Procuraduría confirma suspensión del alcalde de Barrancabermeja por participación en política

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación informó que ha confirmado la suspensión provisional de tres meses para Jonathan Stivel Vásquez Gómez, alcalde de Barrancabermeja, Santander por una presunta participación indebida en actividades políticas.

Según la entidad de control, Vásquez podría haber intervenido en actos de campaña política para el ciclo electoral 2026-2030, favoreciendo, entre otros, a su esposa Laura Cristina Ahumada García, aspirante al Senado de la República.

“La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular sostuvo que su rol como máxima autoridad podría ser determinante e incidir en el proceso electoral previsto para 2026″.

La investigación también apunta a publicaciones en redes sociales y al uso de indumentaria con distintivos de campaña durante actividades públicas.

La Procuraduría explicó que la suspensión tiene como objetivo impedir que el mandatario, en el ejercicio de su cargo, interfiera en el proceso electoral o influya indebidamente sobre él.

Finalmente, el Ministerio Público resaltó que “al aplicar un test de proporcionalidad y razonabilidad para determinar la idoneidad de la medida cautelar se estableció la pertinencia de la confirmación de la medida y por el término estipulado inicialmente, el pasado 23 de octubre”.