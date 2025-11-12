¡Atentos! Confirmada la fecha de las elecciones atípicas para la alcaldía de Girón

Bucaramanga

A casi un mes después de las elecciones atípicas de Bucaramanga, serán los comicios en Girón. Le fecha exacta corresponde al 18 de enero de 2026, así lo confirmó la Registraduría a Caracol radio.

Para surtirse las elecciones atípicas, primero deberá designarse un alcalde de la terna presentada por los partidos que avalaron la candidatura del exalcalde Campo Elías Ramírez, proceso que a propósito deberá agilizarse ante la orden del Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bucaramanga al gobernador Juvenal Díaz Mateus de designar alcalde en 10 días.

Lo anterior, ante la acción de tutela presentada por Juan José Gómez Vélez, exsecretario de tránsito de Girón, contra la Gobernación de Santander, donde alegó “la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la participación política, a elegir y ser elegido, al acceso a cargos públicos, a la confianza legítima, a la seguridad jurídica y a la eficacia del voto”, debido a la designación de Fredy Cáceres como alcalde encargado del municipio de Girón tras la nulidad de la elección del exalcalde Campo Elías Ramírez.

El accionante sostuvo que la designación desconoció la Ley 1475 de 2011, pues Cáceres no pertenecía a la coalición “Campo Elías alcalde”, ganadora en las urnas, integrada por los partidos LIGA, ASI, Partido de la U, Colombia Renaciente y MAIS.

Además, alegó que la Gobernación de Santander debió nombrar como alcalde encargado a uno de los integrantes de la terna presentada por el Partido LIGA, conformada por tres candidatos de los partidos de la coalición.

En sus consideraciones, el juez determinó que la coalición “Campo Elías alcalde” no posee personería jurídica propia, por lo cual no puede ser titular de derechos fundamentales ni presentar acciones constitucionales. Asimismo, concluyó que el actor no demostró una afectación real y directa a sus derecho, ya que solo tenía la expectativa de ser designado alcalde encargado, por lo que declaró improcedente la tutela, pero exigió al Gobernador agilizar el procedimiento de designación en los tiempos establecidos, exponiendo las razones de la elección.

Posterior a este proceso que tendrá que quedar en firme antes de que finalice este mes, deberá iniciarse el proceso de elecciones atípicas, que arranca con la inscripción de los candidatos, modificaciones de los nombres, publicación de la lista oficial y periodo de campaña electoral.

Todo deberá suceder antes del 18 de enero de 2026.