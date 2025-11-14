¿Fin del misterio? Astrónomos confirman la naturaleza del objeto interestelar 3I Atlas

El objeto interestelar 3I Atlas ha sido uno de los mayores misterios en los últimos años, a pesar de ser el tercer objeto interestelar registrado, este último representó un reto enorme para las comunidades científicas, quienes han cuestionado abiertamente si esto podría tratarse del posible primer contacto con vida inteligente fuera del planeta.

Tras su descubrimiento el 1 de julio de 2025 por los telescopios ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile, todos los días se han venido haciendo observaciones por parte de diversas agencias aeroespaciales, entre ellas la NASA, esos hechos pasaron a ganar relevancia luego de que las entidades dejaran de emitir el seguimiento diario que se le hacía, de acuerdo a las mismas agencias, esto se debía a falta de presupuesto, argumento que no fue aceptado por millones de personas.

Aunque centenares de teorías rodearon la naturaleza del 3I Atlas, en los últimos días, varios astrónomos concluyeron que este es un "cometa natural con una trayectoria hiperbólica, un brillo inusual y una composición que ofrece pistas sobre la formación de sistemas planetarios más antiguos que el nuestro".

Así lo confirmó el Laboratorio Nacional de Investigación de Astronomía Óptica-Infrarroja (NOIRLab), quien tras analizar diversas señales del cometa, arrojó que los resultados evidencian que su estructura, su brillo y su comportamiento encajan con los de un cometa, no obstante, posee algunas particularidades, lo cual lo vuelve un caso excepcional y al mismo tiempo, despertó decenas de preguntas por parte de la comunidad científica.

¿Cómo es la trayectoria del 3I Atlas y por qué es tan particular?

Los astrónomos expresaron que la velocidad del cometa 3I Atlas es mucho mayor al promedio, siendo esta de 60 kilómetros por segundo, el doble de la rotación del planeta Tierra; además, su trayectoria es hiperbólica, es decir, no orbita alrededor del sol, sino que se aproxima, lo rodea y se aleja, por lo que tras su mayor cercanía el próximo 19 de diciembre, el 3I Atlas saldrá de la galaxia y no se volverá a ver.

¿Por qué se decía que enviaba señales extraterrestres?

Las teorías que afirmaban que podría tratarse de una nave extraterrestre recalcaban que el 3I Atlas emitía variaciones en su brillo, lo que podría ser un mensaje inteligente, sin embargo, de acuerdo a las agencias espaciales, esto se debe a que los materiales volátiles del cometa —agua, metano, amoníaco— se subliman cuando reciben calor solar, generando chorros de gas y polvo que modifican la luminosidad y el color.

Astrofísicos denuncian que la NASA oculta información sobre el 3I Atlas

Pese a que se ha confirmado que la naturaleza del 3I Atlas corresponde a la de un cometa, algunos astrofísicos difieren, así lo hizo el físico teórico estadounidense-israelí especializado en astrofísica y cosmología de Harvard, Abraham ‘Avi’ Loeb, quien denunció ante la prensa americana que la NASA estaría ocultando información clave que confirme que el 3I Atlas se trate de una sonda enviada por una civilización extraterrestre.

Loeb afirmó que tras realizar varios cálculos, el 3I Atlas debió fragmentarse en 16 pedazos si su estructura se tratase de un cometa natural, sin embargo, al no suceder, dedujo que se debería considerar otras teorías.