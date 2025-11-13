Escalada violenta de disidencias de ‘Iván Mordisco’ en cinco municipios del Cauca

Popayán, Cauca

Las disidencias de ‘Iván Mordisco’ atacaron al Ejército y a la Policía en cinco municipios del Cauca. Las acciones dejaron tres soldados, un policía y tres civiles heridos.

Los ataques con explosivos y ráfagas de fusil de la columna Dagoberto Ramos y el frente Carlos Patiño se presentaron en las poblaciones Caloto, Corinto, Padilla, Patía e Inzá.

En esta última localidad, fue lanzada una granada contra la Estación de Policía. En el Patía se presentaron intensos combates que tuvieron intervención de aeronaves artilladas.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán señaló que “nuevamente las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, atentan cobardemente contra la vida y la tranquilidad del pueblo caucano”.

Agregó que la Fuerza Pública debe mantenerse en máxima alerta, ya que estos ataques “serían una retaliación por la reciente operación militar en el Guaviare, donde fueron dados de baja más de 20 integrantes de esa estructura criminal”.

Las disidencias en estos municipios también instalaron cilindros y pintaron varios vehículos de carga y transporte de pasajeros.