“El conservatismo corre el riesgo de perder su vocación de poder”: Efraín Cepeda a Nadia Blel

Colombia

Siguen las diferencias al interior del Partido Conservador. En la mañana de este viernes el precandidato presidencial y expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, respondió a la carta de la senadora Nadia Blel, presidenta del Partido, quien negó presiones que hubiera “presiones petristas” en la colectividad.

Respuesta a la Presidenta Nadia Blel. pic.twitter.com/QxqwAydfBx — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) November 14, 2025

En la misiva, Cepeda afirmó que preocupa que decisiones que fueron tomadas por unanimidad hace unos días hayan sido modificadas el aval y respaldo de la senadora Nadia Blel, bajo circunstancias que asegura “no pueden considerarse simples ajustes de procedimiento”.

Indicó que son hechos que “generan perplejidad y siembran dudas sobre la estabilidad y la autonomía de nuestras decisiones” y añadió que “se ha puesto de presente no es una inconformidad personal, sino una legítima preocupación por la coherencia y los tiempos del proceso”.

La “presiones externas”:

El expresidente del Congreso señaló que aunque recibió el rechazo de Blel a la denuncia sobre presiones externas “del petrismo” al interior de la colectividad, “no se puede desconocer que la inquietud no surge del rumor ni del capricho, sino de hechos que todo el país conoce. No sé si sea usted la única dirigente que no ha percibido las presiones que algunos miembros del Partido han recibido de sectores ajenos a nuestra doctrina, presiones que nada tienen que ver con la deliberación democrática ni con la persuasión programática”.

Agregó el precandidato que resulta llamativo que en la comunicación enviada por la presidenta de la colectividad “no se aluda a un hecho que preocupa profundamente a las bases conservadoras: la presencia de vocerías abiertamente cercanas al petrismo dentro del propio Directorio Nacional” e indicó que “no se trata de rumores ni de exageraciones, sino de una realidad que muchos militantes observan con desconcierto”.

El calendario electoral:

Por otro lado Efrain Cepeda aseguró que los tiempos del calendario electoral se están agotando, y con ellos la posibilidad de que el Partido tenga un candidato propio a la Presidencia de la República.

“Si no actuamos con decisión y coherencia, el conservatismo corre el riesgo de perder su vocación de poder, ante la estupefacción de una militancia que ya ha demostrado ser superior, en lealtad y carácter, a algunos de sus coyunturales dirigentes”.

Agregó que un candidato sin tradición conservadora “pondría en riesgo no solo los valores del Partido, sino la fortaleza de impulsar a todos sus candidatos al Congreso”.