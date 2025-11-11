Veedora conservadora pide anular extensión de inscripción de candidatos: cerraría puertas a Córdoba
La veedora nacional del partido considera que la votación podría estar viciada. Su petición afectaría directamente al excontralor Felipe Córdoba.
Colombia
Un nuevo capítulo se presenta en la novela que se ha desatado en el Partido Conservador por la llegada del excontralor Felipe Córdoba a la puja por ser el candidato presidencial de la colectividad. La veedora del partido, María Eugenia Correa, pidió tomar una decisión que impediría a Córdoba ser parte del conservatismo.
Por medio de una carta enviada a la presidenta del partido, la senadora Nadia Blel, Correa advierte que la votación del Directorio Nacional con la que se aprobó extender el plazo de inscripción de candidatos, para incluir e Córdoba, podría estar viciada debido a que el representante Jorge Quevedo no estaría habilitado por una sanción que se le había impuesto el año pasado, por no atender las posiciones del partido.
Debido a este posible vicio, la veedora pide “mantener en firme la decisión inicial” y por ende no ampliar el periodo de inscripción, que vencía este lunes 10 de noviembre. En caso de ser así, Córdoba no podría inscribirse formalmente y quedaría por fuera.