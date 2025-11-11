Veedora conservadora pide anular extensión de inscripción de candidatos: cerraría puertas a Córdoba

Colombia

Un nuevo capítulo se presenta en la novela que se ha desatado en el Partido Conservador por la llegada del excontralor Felipe Córdoba a la puja por ser el candidato presidencial de la colectividad. La veedora del partido, María Eugenia Correa, pidió tomar una decisión que impediría a Córdoba ser parte del conservatismo.

Por medio de una carta enviada a la presidenta del partido, la senadora Nadia Blel, Correa advierte que la votación del Directorio Nacional con la que se aprobó extender el plazo de inscripción de candidatos, para incluir e Córdoba, podría estar viciada debido a que el representante Jorge Quevedo no estaría habilitado por una sanción que se le había impuesto el año pasado, por no atender las posiciones del partido.

Debido a este posible vicio, la veedora pide “mantener en firme la decisión inicial” y por ende no ampliar el periodo de inscripción, que vencía este lunes 10 de noviembre. En caso de ser así, Córdoba no podría inscribirse formalmente y quedaría por fuera.