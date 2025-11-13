Alcalde de Girón deberá reintegrar a funcionaria administrativa declarada insubsistente

Bucaramanga

El Juzgado Tercero Civil Municipal de Girón ordenó reintegrar a Jessica Alejandra Pinzón Jiménez, exsecretaria administrativa declarada como insubsistente el 25 de octubre del presente año por el alcalde designado Freddy Cáceres, mientras estaba en periodo de lactancia.

Tras una acción interpuesta, el juez concluyó que la entidad vulneró sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada, pues la Ley 2306 de 2023 protege a las madres lactantes hasta dos años después del parto.

La Alcaldía deberá reintegrarla, pagarle los salarios atrasados y permitirle 30 minutos diarios de lactancia durante su jornada laboral. Pinzón, señala que, por tratarse de una decisión en primera instancia, el alcalde designado podría apelar.

“Sí, podrían, claro, impugnar. Tendría que decidir el juez de circuito de Bucaramanga. Sería quien conozca de la impugnación y será él el encargado de decidir. Sin embargo, pues, las impugnaciones no serán de carácter suspensivo, sino evolutivo. Entonces, la orden de la juez debe cumplirse. Y cuando resuelva esta segunda instancia, pues, se hará exactamente así, en carácter evolutivo. Por ahora, pues, la juez ya dio una orden y debe cumplirse”.

La Alcaldía de Girón respondió que el cargo de Jessica era de libre nombramiento y remoción, por lo que podía ser declarada insubsistente sin justificación, y que el nuevo alcalde actuó dentro de su facultad discrecional. Además, sostuvo que no tenía conocimiento formal de la condición de madre lactante de la funcionaria al momento de la desvinculación.