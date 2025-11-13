Gustavo Petro culpa al gobernador de Antioquia por el ataque del helicóptero en Amalfi
Dijo que su afán fue utilizado por el ejército del narcotráfico para llevar a cabo el ataque.
Un fuerte señalamiento hizo el presidente Gustavo Petro sobre el actuar del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre el ataque al helicóptero en Amalfi, en el que murieron 13 policías antinarcóticos.
El jefe de Estado señaló que el afán del gobernador fue utilizado por la mafia, quienes minaron con bombas donde iba a aterrizar el helicóptero
Señaló que su error fue no esperar, a pesar de tener datos de minado en la policía. En lo que el presidente denomina como una irresponsabilidad del gobernador por actuar en el territorio sin la voluntad del campesinado
Recalcó que el gobernador debió saber que la errradicaicin forzosa debe tener voluntad campesina, deb contar con drones en cultivos industriales de la mafia de alta productividad, y usarse donde donde el campesinado se deje usar por las mafias para atacar a la fuerza pública.