Asmet Salud advierte crisis financiera por decisiones de juzgados de Florencia y Concordia

La intervenida EPS Asmet Salud, advirtió a través de un comunicado que hoy enfrenta una crisis financiera por medidas de embargo ordenadas por los juzgados de Florencia, Caquetá y Concordia, Antioquía; situación que ha generado la congelación de los recursos de la EPS, y la afectación en su operación y funcionamiento. A pesar de que la EPS, ha tomado medidas judiciales, los embargos siguen ejecutándose

“Aunque el día 10 de noviembre del presente año, el Ministerio de Salud realizó solicitud de levantamiento de medidas cautelares dentro de los procesos ejecutivos adelantados en contra de Asmet Salud EPS, para el Juzgado de Florencia - Caquetá, por decisión judicial del Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia de ampliar una medida cautelar de embargo por procesos que se encuentran dentro del mismo, imposibilitó el ingreso de recursos correspondiente al mes de noviembre de la EPS para el gasto administrativo, esto según comunicación con la ADRES”, señala la enidad.

Alerta que estas determinaciones han generado la retención de los recursos del gasto administrativo de septiembre, octubre y noviembre, por lo que no se ha podido cumplir con los pagos salariales, servicios públicos y arrendamientos

“La nómina salarial correspondiente al mes de octubre de 2025 se encuentra en mora de 14 días, situación que el Agente Especial Interventor se encuentra gestionando y para mitigar el impacto financiero de sus trabajadores ha ordenado la modalidad de trabajo en casa, siempre y cuando no afecte la prestación del servicio al usuario”, informa la EPS.

Hoy la EPS enfrenta medidas cautelares por el valor de $48.102.902.577, decretados por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia - Caquetá y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia - Antioquia.