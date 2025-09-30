El juzgado predilecto para demandar a Asmetsalud: presuntos desvíos por más de $100 mil millones

El juzgado predilecto de las clínicas para demandar a Asmetsalud: presuntos desvíos por más de $100 mil millones

La Unidad Investigativa de Caracol Radio revela lo que sería una presunta nueva modalidad para desviar los recursos de la salud en el país.

El juzgado Promiscuo de Concordia, en Antioquia, se convirtió en el despacho judicial favorito para demandar a la intervenida AsmetSalud y con aparentes decisiones judiciales “expres” se ordenó el pago de más de $100 mil millones a clínicas que aparecen en el entramado de presuntos desvíos de los dineros de la salud a paraísos fiscales.

Ese juzgado se convirtió en la plataforma preferencial para legalizar acuerdos de pagos entre la intervenida EPS AsmetSalud y varias clínicas de diferentes zonas del territorio nacional, a pesar de que ese juzgado no tendría competencia ni por territorio y por cuantía.

Durante el 2024 y en lo corrido de este 2025 en 17 decisiones, ese juez le ordenó a AsmetSalud pagar más de $103.436 millones a cuestionadas clínicas y hospitales.

¿Dónde queda Concordia?

Es un municipio que se ubica al suroeste del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Betulia, por el oriente con los municipios de Armenia, Titiribí y Venecia y por el sur con Salgar.

Tiene 20.653 habitantes y consultada la página de la Rama Judicial cuenta un único juzgado, y está a 530 km de Popayán, domicilio principal de la demandada EPS Asmetsalud.

El Centro Oncológico del Caribe, el mayor beneficiario

El Centro Oncológico del Caribe, es una IPS cuyas sedes operan en Pereira, Manizales y Armenia, (nada tiene que ver en Concordia, Antioquia) es una de las prestadoras de salud que aparece en el entramado de favorecidas por el polémico Mario Urán en el escándalo de los presuntos desvíos de los recursos de la salud.

El representante legal de la Clínica Oncológica del Caribe es el dominicano José Ramón Díaz, quien se ha visto favorecido durante los últimos cinco meses con mandamientos de pago que suman más de $31 mil millones por orden del juez de Concordia, Antioquia.

Hay órdenes de pago de abril, junio y agosto, la última decisión de ese juzgado (la más cuantiosa hasta el momento) tiene fecha del 4 de septiembre de 2025. Aprobó un acuerdo de transacción firmado por el representante legal del Centro Oncológico del Caribe y el Interventor de AsmetSalud Raúl Andrés Múnevar.

Ese último acuerdo estableció que AsmetSalud debe pagar más de $21 mil millones en cinco cuotas.

Desde el 20 de abril la Clínica Oncológica del Caribe no presta atención a pacientes de AsmetSalud porque esa EPS decidió no continuar más con esa clínica.

Recuerden que el Centro Oncológico del Caribe y sus dueños dominicanos Samir Rizek y José Ramón Díaz, quienes pertenecen al grupo económico Rizek son investigados en la Supersociedades porque presuntamente no reportaron en Colombia que ellos serían los verdaderos controlantes de esa clínica.

Las clínicas que aparecen en el entramado de presuntos desvíos a paraísos fiscales vuelven a aparecer

Avidanti SAS y Oncólogos de Occidente, dos de las clínicas favoritas de la intervenida EPS AsmetSalud, según aparece en un organigrama que detectó la Superintendencia de Salud, en la era de Luis Carlos Leal, y que fue revelado por esta Unidad Investigativa en noviembre de 2024.

Avidanti SAS y Oncólogos de Occidente, son controladas por Ventum Investments 2020, que a su vez pertenece al grupo Patria Investments cuyo domicilio principal está en Islas Caimán (según dice su página en internet) a donde presuntamente estarían llegando parte de los dineros de la salud de los colombianos.

La Clínica Avidanti SAS tiene sede principal en Manizales, y Oncólogos de Occidente tiene su sede principal en Pereira. Ambas clínicas se fueron hasta el juez de Concordia para demandar a la EPS AsmetSsalud.

Hay una coincidencia, el 21 de mayo de 2024 el juez de Concordia ordenó a AsmetSalud pagar $3.705 millones a Avidanti SAS; y $3.280 a Oncólogos de Occidente.

Las otras clínicas afortunadas en el juzgado de Concordia

En el listado aparece un total de 11 Clínicas beneficiarias con las decisiones judiciales del juez de Concordia, hay dos que llaman la atención, están relacionadas con el presunto desvío de dineros a paraísos fiscales.

Dumian Medica, tiene sedes en Cali y Pereira, el juez de Concordia ordenó a la intervenida AsmetSalud pagar $19.278 millones.

Clínica la Estancia, tiene sede en Popayán, el juez de Concordia ordenó a la intervenida AsmetSalud pagar $13.667 millones

Centro Médico Valle Atriz, tiene sede en Pasto, ese mismo juez ordenó tres pagos a AsmetSalud por $20.955 millones.

Clínica Santa Sofia del Pacífico, sede en Buenaventura, el juez de Concordia ordenó a AsmetSalud pagar $1.644 millones.

Fundación Cardiovascular, tiene sede en Bucaramanga. El juez de Concordia ordenó a AsmetSalud pagar $4.951 millones.

Offimédicas, con sede principal en Bucaramanga. El juez de Concordia ordenó a AsmetSalud pagar $4.066 millones.

¿Cómo se explica que el juez de Concordia se haya convertido en el despacho judicial favorito para demandar y ganarle las peleas jurídicas a la intervenida ESPS AsmetSalud?

Esa es la pregunta que deberán resolver las autoridades. Lo que sí le puedo decir, es que, de acuerdo con el Código General del Proceso y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la regla general en este tipo de procesos administrativos, el competente para conocer de dichos asuntos es el el juez del domicilio del demandado.

Es decir, la demanda debió ante un juez de Popayán.