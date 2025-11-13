“Viven entre las heces”: denuncian nuevas anomalías en la Unidad de Bienestar Animal en Bucaramanga

Bucaramanga

La polémica por el manejo de la Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga volvió a moverse este jueves. El concejal, Camilo Machado, denunció nuevas irregularidades en una visita de veeduría realizada en las últimas horas, donde, según él, se encontraron animales en condiciones inadecuadas y se presentó una restricción de ingreso que no había ocurrido antes.

Machado aseguró que al equipo de veedores se les exigió presentar vacuna antirrábica para entrar a varias áreas del lugar, un requisito que, según machado, nunca les habían pedido y que calificó como injustificado.

“Pensamos hacer la visita normal como siempre, pero en esta ocasión nos impidieron la visita de veeduría completa, porque nos dieron que si no teníamos la vacuna antirrábica no podíamos ingresar”, señaló el concejal.

El concejal también llamó la atención sobre un detalle que, dice él, no tiene mucha lógica. “Los animales que estén bajo su cargo deben estar vacunados contra la rabia, entonces, más bien uno sospecha por qué le piden la vacuna, si se supone que ellos deben tener los animales vacunados”.

Aun con la restricción, el grupo logró revisar parte del área externa, donde, según la veeduría, encontraron perros en jaulas muy pequeñas, espacios sin higiene, zonas sin agua disponible y animales expuestos a altas temperaturas.

Afirmó que la situación confirma fallas persistentes en la operación de la Unidad y responsabilizó a la Secretaría de Salud, entidad encargada de los contratos de alimentación, insumos, esterilización y atención médica. “Ya son dos años de negligencia. Ya nos ha demostrado mucha negligencia y que poco o nada la verdad le importan los animales. No puede haber una persona indolente, añadió Machado.

La secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Amaya, respondió a las críticas del concejal Camilo Machado. Aseguró que el ingreso a la Unidad de Bienestar Animal sí puede autorizarse con un consentimiento y cuestionó que las denuncias se hagan por redes sociales.

“Existe un mecanismo para los concejales y es el control político. No se hace en redes sociales. Exponer a un funcionario público pone en riesgo su integridad y su reputación”, manifestó Amaya.

Amaya terminó asegurando que será el alcalde quien evaluará su desempeño. La denuncia también reavivó las dudas sobre las 62 eutanasias registradas este año, luego de que en días recientes se revelaran presuntas irregularidades en dos procedimientos, incluyendo la falsificación que terminó con la eutanasia injustificada de dos perros rescatados.

“Con el antecedente que ya conoció la ciudad sobre eutanasias irregulares, ahora queda la duda si estas eutanasias se hicieron con los debidos protocolos”, expresó.

El concejal anunció que presentarán denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y el Colegio Médico Veterinario. También recordó que Bucaramanga está obligada por ley a destinar al menos 4.000 millones de pesos anuales al bienestar animal, y pidió vigilancia sobre el uso de esos recursos.

Finalmente, reiteró que la reestructuración del personal debe hacerse por mérito, con profesionales idóneos y con verdadera sensibilidad hacia los animales, para evitar que situaciones como estas se repite.