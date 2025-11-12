Grave denuncia por eutanasias irregulares en la Unidad de Bienestar Animal en Bucaramanga

Bucaramanga

Una nueva grave denuncia involucra la Unidad de Bienestar Animal. Camilo Machado, concejal de Bucaramanga y defensor de los derechos de los animales, reveló presuntas irregularidades en los procedimientos realizados dentro de la institución, que habrían culminado con la eutanasia injustificada de dos perros rescatados, “Taz y Hermes”.

Según Machado, ambos animales ingresaron a la unidad en condiciones de vulnerabilidad, pero sin padecer moquillo, una enfermedad viral grave. Sin embargo, tras un mes en las instalaciones, contrajeron la enfermedad, lo que demostraría fallas en los protocolos de cuarentena y bioseguridad.

“Entraron sanos y terminaron contagiados dentro de un lugar donde debían estar protegidos. En vez de tratar de salvarlos, decidieron eutanasiarlos sin ética ni compasión”, señaló el denunciante.

El defensor afirmó tener acceso a chats internos entre veterinarios y funcionarios de la Unidad, donde se evidencia la forma en que se tomó la decisión de practicar las eutanasias. En esas conversaciones, se usaron expresiones como “alócate, haz tu magia de una” o “llamen a Medicina Especializada y que se lleven lo rojo”, en alusión a las bolsas donde serían depositados los cuerpos de los animales.

Lo más preocupante, según Camilo Machado, es que los mensajes revelan una presunta intención de ocultar las acciones a otros empleados: “Esperaron a que una técnica llamada Belén se fuera para no dejar testigos y luego falsificaron las actas de eutanasia, que aparecen firmadas por una supuesta junta médica que nunca se reunió”.

Los hechos, de acuerdo con la denuncia, muestran una conducta en la que estarían vulnerando la ética profesional y el respeto hacia los seres sintientes, reconocidos como tales por la legislación colombiana. “Trivializaron la muerte de los animales, se burlaban en el chat, mandaban stickers y se reían mientras decidían quitarles la vida”, lamentó Machado.

El concejal también aseguró que la entonces directora de la Unidad de Bienestar Animal, quien habría autorizado los procedimientos, es docente universitaria y estaría involucrada en los hechos. Además, mencionó videos en los que una veterinaria de la unidad aparece suministrando licor a un perro, lo que, según él, refleja “una cultura de irrespeto total hacia los animales más vulnerables de la ciudad”.

“Estos perros fueron rescatados del abandono y el maltrato, pero terminaron muriendo a manos de quienes debían protegerlos. No tenían voz, pero merecían dignidad”, concluyó Machado.