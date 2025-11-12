Alcalde encargado toma acciones tras denuncias de eutanasias irregulares en Bucaramanga

Luego de que los concejales Camilo Machado y Carlos Parra revelaran un video y una serie de chats internos que evidenciarían presuntas irregularidades en la Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga, el alcalde encargado, Javier Sarmiento, se pronunció y anunció acciones inmediatas.

El mandatario local aseguró que los hechos serán denunciados ante el Tribunal de Ética Veterinaria y que se revisarán a fondo los protocolos aplicados dentro del centro. También informó que se realizará una convocatoria para vincular profesionales con mayor compromiso y sensibilidad en el trato hacia los animales.

“Desde la Alcaldía rechazamos de manera contundente cualquier agresión contra los animales. Denunciaremos ante el Tribunal de Ética Veterinaria a los profesionales que presuntamente violaron los protocolos, y adelantaremos una reorganización integral de la Unidad de Bienestar Animal”, afirmó Sarmiento.

¿Qué originó las medidas?

Las denuncias de los concejales apuntan a que dos perros rescatados, identificados como Taz y Hermes, habrían sido sometidos a eutanasias irregulares. Según Machado, los animales ingresaron sin moquillo y terminaron contagiados dentro de las instalaciones, lo que, a su juicio, evidencia fallas en los protocolos de cuarentena y bioseguridad.

Además, el concejal reveló chats en los que funcionarios presuntamente discuten la decisión de eutanasiar a los animales con expresiones burlonas y comentarios que, según dijo, reflejarían una falta de ética en el manejo de los casos. También denunció que se habrían falsificado actas y que algunas actuaciones se habrían realizado a escondidas de otros miembros del equipo.

Las medidas en detalle:

Sarmiento señaló que, como respuesta inicial, la Alcaldía adoptará tres líneas de acción:

Denuncia formal ante el Tribunal de Ética Veterinaria contra los profesionales involucrados.

Mesas de trabajo para actualizar los protocolos de eutanasia y reforzar los procedimientos clínicos.

Convocatoria pública para vincular profesionales “con idoneidad técnica, sensibilidad y respeto hacia los animales”.

El alcalde también informó que el nuevo subsecretario de Medio Ambiente liderará un proceso de reorganización integral del centro con el fin de garantizar una administración ética y transparente.