Quindío el departamento con más tutelas contra el sistema de salud en Colombia en 2025: Defensoría

Armenia

El Quindío es el departamento con mayor número de tutelas contra el sistema de salud en Colombia en lo que va del 2025, y el primero en el número de quejas.

Según un informe de la defensoría del pueblo en cuanto a las solicitudes de tutela interpuestas o acompañadas por la Defensoría del Pueblo, han recibido 18.451 casos entre enero y agosto de 2025, en donde se solicita la protección del derecho a la salud.

De estas solicitudes de acción de tutela, el 24% está relacionado con la negación de la entrega o el acceso a medicamentos esenciales. Los departamentos con mayores casos registrados son Quindío (14%), Caldas (12%) y Antioquia (8%)

Entre los años 2022 y 2025, el departamento de Bolívar concentra el mayor número de quejas por vulneración al derecho a la salud, con 3.408 registros, lo que representa el 15,39% del total. Le sigue Bogotá, con 2.490 peticiones (11,24%). Quindío ocupa el tercer lugar con 2.148 peticiones (9,70%)

Luis Fernando Reyes veedor de salud del Quindío ratificó estas cifras indicando que a eso se le suman las tutelas que los mismos usuarios o sus familias instauran por la no prestación del servicio de salud

El veedor explicó “es una situación bastante caótica como lo hemos analizado hace tiempo, lo que produce ese resultado son unas acciones de tutela que han interpuesto la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales, son los resultados prácticamente que arroja esa estadística que da la de la Defensoría del Pueblo, pero hay que reconocer que hoy la gente a través de la plataforma virtual y tutela en línea ha aprendido ya a interponer acciones de tutela directas.

Tutela por cuenta propia

Por ejemplo, esta veeduría ciudadana en lo que ha transcurrido el primero de junio del 2025 a la fecha ha interpuesto alrededor de unas 25 acciones de tutela, todas encaminadas a buscar el amparo del derecho fundamental a la salud en cuanto a entrega de medicamentos y realización de procedimientos tales como cirugías, citas médicas especializadas, ingreso a programas de VIH, de hipertensión, programas de corazón, programas de riñón, todo ese tipo de procedimientos son los que están atascados en las entidades prestadoras de salud porque algunos reconocen que todo no tienen los prestadores para tal efecto.

Ni con desacato de tutela atienden a los usuarios

Entonces es una situación que ya se sale de las manos. Los jueces dan una orden, amparan el derecho de la tutela al ciudadano, pero tenemos que iniciar los procesos de incidente apertura de incidente de desacato, porque la mayoría en la primera instancia no se cumple y por eso tenemos que recurrir a esos incidentes de desacato y muchas veces hasta el segundo incidente de desacato cuando ya el juez le muestra al accionado que puede incurrir en un en una sanción, un arresto, una multa, ahí es cuando logramos que los resultados parcialmente.

Aquí lo que hay que buscar es que desde el Congreso de la República pues ya se debe solucionar esto, bien sea con la reforma, bien sea con una obligación del Estado a poner a punto el tema de la salud, pero sí es gravísimo porque día a día está deteriorándose más la salud de los colombianos