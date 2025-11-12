Déficit energético en Colombia llegaría al 4,1 % en 2027: advierte gerente de EPM en FISE 2025

Medellín, Antioquia

Durante la apertura de la Feria Internacional del Sector Eléctrico –FISE 2025– en Plaza Mayor Medellín, el gerente general de EPM, John Maya, advirtió que Colombia enfrenta un riesgo creciente de déficit en su capacidad energética. Según el directivo, para 2027 el país podría registrar un faltante de 4,1 % en energía firme, debido a los retrasos en la entrada en operación de nuevos proyectos eléctricos.

“Lo que tenemos hoy con la energía firme es un déficit que comienza en 2025 con 2,7 %, aumenta a 2,9 % en 2026, llega a una situación más compleja en 2027 con 4,1 % y se ubica en 3,2 % en 2028. Esto hace que, en esta ventana entre 2025 y 2030, enfrentemos un panorama desafiante. Si no tomamos medidas a muy corto plazo, podríamos vernos abocados a una situación crítica en el suministro de energía”, señaló Maya.

El gerente explicó que la diferencia prevista para 2026 será de 10,2 gigavatios hora día, que podría cubrirse con una generación térmica de 447 megavatios o solar de 1.700 megavatios. Sin embargo, insistió en que el problema radica en los tiempos de construcción y conexión de los proyectos, que no avanzan al ritmo esperado.

En 2024, solo el 25 % de la capacidad eléctrica proyectada —1.447 megavatios de los 5.720 MW previstos— ingresó efectivamente al sistema nacional. Este rezago, advirtió Maya, amenaza con prolongar la presión sobre la oferta energética durante los próximos años.

Fise se desarrolla en Medellín

El evento, que reúne a más de 450 empresas de 30 países, proyecta negocios por más de 1.600 millones de dólares y busca acelerar las alianzas tecnológicas e inversiones necesarias para evitar una crisis energética.

“FISE se consolida como el punto de encuentro de la industria eléctrica latinoamericana. Este año, el 40 % de los expositores son internacionales, lo que demuestra el interés global en el desarrollo energético de Colombia y la región”, destacó Ana Cristina Rendón, gerente de la feria.

FISE 2025 se extenderá hasta el 13 de noviembre e incluirá el Primer Congreso de Almacenamiento de Energía, con la participación de directivos de la CREG, UPME, XM, ISA, Isagen, Suncolombia y TESLA, quienes debatirán estrategias para enfrentar los desafíos del suministro eléctrico nacional.