SENA impulsa técnica con masa madre en más de 4.200 panaderías del país
A través de su Escuela Nacional de Panadería, el SENA lidera una iniciativa que promueve la elaboración artesanal y saludable del pan a base de masa madre en panaderías rurales y urbanas de todo el país
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su Escuela Nacional de Panadería, lanzó iniciativa que busca fortalecer la tradición panadera del país mediante la producción artesanal y saludable del pan a base de masa madre. Esta técnica hace que el pan sea artesanal, libre de aditivos y con beneficios nutricionales que mejoran la digestión y fortalecen la salud.
Desde la entidad señalaron que han logrado que más de 4.200 panaderías rurales y urbanas adopten esta práctica, promoviendo un pan libre de aditivos, con mejores beneficios nutricionales y un impacto positivo en la salud intestinalde los consumidores.
“Esto es una expresión de como un programa popular que permea los territorios, municipios y barrios, puede lograr llegar al corazón, en este caso, el paladar de los colombianos y colombianas. Y la idea es que todos los panaderos puedan tener acceso a esta técnica”, destacó el director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa.
Las regiones con mayor participación en esta iniciativa son:
- Bogotá con 883 panaderías
- Cundinamarca con 392
- Quindío con 338
- Valle del Cauca con 263
- Cauca con 171
- Atlántico con 168
“El objetivo es llegar a más de 7.000 panaderías en todo el territorio nacional. Estamos recuperando la esencia del pan artesanal, pero con una mirada moderna e innovadora. La masa madre no solo mejora la calidad del producto, sino que también impulsa la economía local y fortalece la identidad gastronómica colombiana”, agregó el Director General del Sena.
Beneficios del pan de masa madre
“El pan de masa madre tiene muchos beneficios a nivel nutricional en cuanto a disminución y degradación de azucares, que generan hinchazón y pesadez. Estas bacterias que viven en este ecosistema, lo que hacen es transformar el pan en un alimento que respeta el equilibrio del cuerpo”, dijo Alejandra Esquivel, nutricionista.