SENA impulsa técnica con masa madre en más de 4.200 panaderías del país

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su Escuela Nacional de Panadería, lanzó iniciativa que busca fortalecer la tradición panadera del país mediante la producción artesanal y saludable del pan a base de masa madre. Esta técnica hace que el pan sea artesanal, libre de aditivos y con beneficios nutricionales que mejoran la digestión y fortalecen la salud.

Desde la entidad señalaron que han logrado que más de 4.200 panaderías rurales y urbanas adopten esta práctica, promoviendo un pan libre de aditivos, con mejores beneficios nutricionales y un impacto positivo en la salud intestinalde los consumidores.

“Esto es una expresión de como un programa popular que permea los territorios, municipios y barrios, puede lograr llegar al corazón, en este caso, el paladar de los colombianos y colombianas. Y la idea es que todos los panaderos puedan tener acceso a esta técnica”, destacó el director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

Las regiones con mayor participación en esta iniciativa son:

Bogotá con 883 panaderías

con 883 panaderías Cundinamarca con 392

con 392 Quindío con 338

con 338 Valle del Cauca con 263

con 263 Cauca con 171

con 171 Atlántico con 168

“El objetivo es llegar a más de 7.000 panaderías en todo el territorio nacional. Estamos recuperando la esencia del pan artesanal, pero con una mirada moderna e innovadora. La masa madre no solo mejora la calidad del producto, sino que también impulsa la economía local y fortalece la identidad gastronómica colombiana”, agregó el Director General del Sena.

Beneficios del pan de masa madre

“El pan de masa madre tiene muchos beneficios a nivel nutricional en cuanto a disminución y degradación de azucares, que generan hinchazón y pesadez. Estas bacterias que viven en este ecosistema, lo que hacen es transformar el pan en un alimento que respeta el equilibrio del cuerpo”, dijo Alejandra Esquivel, nutricionista.