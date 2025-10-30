La Zona T en Bogotá se llena de tradición con la Panadería Don Julio

Las tradiciones del hermano país mexicano se vivirá en la Zona T de Bogotá, Don Julio abrirá por primera vez su Panadería Mexicana de Lujo, una experiencia que reinterpreta el Día de Muertos y celebra el amor que trasciende la vida. Además, trae el pan de muerto de Rosetta una de las importantes panaderías de México.

El pan que protagoniza esta historia es creado por la chef Elena Reygadas, y llega a Bogotá gracias a la colaboración con Jardín, Tragos y Pasteles. Según María José Neyra de Diageo Colombia sobre el evento dice, “tequila Don Julio trae uno de los momentos más importantes de la cultura mexicana, El Día de Muertos y hacerla para los colombianos una celebración monumental, lo hizo a través de un viaje que inicia con una película que es un homenaje a Jaime Osorio, referente del cine colombiano; ahora por primera vez se trae en la celebración el pan de muerto, en esta oportunidad Rosetta una de las grandes panaderías de México acompaña en esta experiencia, donde se encontrará este rico pan hasta el 2 de noviembre y celebrar la vida después de la vida”.

El viaje dentro de la Panadería Don Julio va más allá del pan, se entenderá todo lo que significa la celebración de Día de Muertos para los mechos, se empieza a conectar con toda la simbología de esta fecha, tomando una fotografía del ser querido para poner en el altar junto con una flor y el delicioso pan de muerto. Esta experiencia se vive en la Zona T bogotana, donde se ha instalado la Panadería Don Julio hasta el 2 de noviembre con entrada es libre.