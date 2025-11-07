EMCALI intensifica limpieza y mantenimiento ante el inicio de la temporada de lluvias en Cali

EMCALI adelanta limpieza de canales y sumideros en sectores del oriente y sur para prevenir inundaciones. / Foto Caracol Radio Cali

Ante el inicio de la segunda temporada de lluvias del año, EMCALI adelanta labores de limpieza y mantenimiento en el sistema de alcantarillado de la ciudad.

El objetivo, según la entidad, es reducir el riesgo de inundaciones en zonas propensas a encharcamientos y taponamientos.

Los operativos se concentran principalmente en el oriente y sur de Cali, sectores donde históricamente se registran mayores afectaciones por acumulación de residuos y sedimentos.

“Estamos priorizando las zonas donde los canales han mostrado mayor afectación, para evitar emergencias durante las lluvias más fuertes”, indicó un vocero del área de acueducto y alcantarillado.

De acuerdo con EMCALI, la intervención incluye limpieza de sumideros, pozos y rejillas, así como la remoción de material vegetal y residuos sólidos en canales pluviales.

Puntos críticos en el oriente y sur de la ciudad

Entre los sectores priorizados se encuentran barrios como El Vallado, Decepaz, Ciudad Córdoba y Calipso, además de los canales CVC Sur, Navarro y Oriental.

Estas acciones buscan garantizar el flujo adecuado del agua durante los picos de precipitación y mitigar posibles emergencias.

Mientras tanto, las autoridades locales piden a la comunidad no arrojar basura en las calles ni residuos en los canales, porque estas prácticas agravan los taponamientos y elevan el riesgo de inundaciones.

Llamado a la ciudadanía

EMCALI reiteró su llamado a la ciudadanía para sumarse a las acciones preventivas y contribuir al cuidado de la infraestructura pública. “La limpieza que realizamos pierde efectividad si la comunidad no participa. El compromiso debe ser de todos”, subrayó el vocero.