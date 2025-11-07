Cali

EMCALI intensifica limpieza y mantenimiento ante el inicio de la temporada de lluvias en Cali

La empresa refuerza operativos en canales y sumideros para evitar inundaciones en puntos críticos del oriente y sur de la ciudad.

EMCALI adelanta limpieza de canales y sumideros en sectores del oriente y sur para prevenir inundaciones.

EMCALI adelanta limpieza de canales y sumideros en sectores del oriente y sur para prevenir inundaciones. / Foto Caracol Radio Cali

Maira Alexandra Murillo

Ante el inicio de la segunda temporada de lluvias del año, EMCALI adelanta labores de limpieza y mantenimiento en el sistema de alcantarillado de la ciudad.

El objetivo, según la entidad, es reducir el riesgo de inundaciones en zonas propensas a encharcamientos y taponamientos.

Los operativos se concentran principalmente en el oriente y sur de Cali, sectores donde históricamente se registran mayores afectaciones por acumulación de residuos y sedimentos.

“Estamos priorizando las zonas donde los canales han mostrado mayor afectación, para evitar emergencias durante las lluvias más fuertes”, indicó un vocero del área de acueducto y alcantarillado.

De acuerdo con EMCALI, la intervención incluye limpieza de sumideros, pozos y rejillas, así como la remoción de material vegetal y residuos sólidos en canales pluviales.

Puntos críticos en el oriente y sur de la ciudad

Entre los sectores priorizados se encuentran barrios como El Vallado, Decepaz, Ciudad Córdoba y Calipso, además de los canales CVC Sur, Navarro y Oriental.

Estas acciones buscan garantizar el flujo adecuado del agua durante los picos de precipitación y mitigar posibles emergencias.

Mientras tanto, las autoridades locales piden a la comunidad no arrojar basura en las calles ni residuos en los canales, porque estas prácticas agravan los taponamientos y elevan el riesgo de inundaciones.

Llamado a la ciudadanía

EMCALI reiteró su llamado a la ciudadanía para sumarse a las acciones preventivas y contribuir al cuidado de la infraestructura pública. “La limpieza que realizamos pierde efectividad si la comunidad no participa. El compromiso debe ser de todos”, subrayó el vocero.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad