Persecución en Bogotá: presunto ladrón intento huir con un arma de fuego

La Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que en el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, en las últimas horas logró la captura de un hombre de 29 años de edad por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Los hechos se presentaron en la calle 26 con carrera 32, en la localidad de Teusaquillo, generando pánico entre los ciudadanos al escuchar un disparo.

Mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje, observan a una persona en actitud sospechosa y el cual, al momento de ser abordado, emprendió la huida por la calle 26.

Le puede interesar: Conductor borracho atropelló a motociclistas en el sur de Bogotá intentó escapar y murió linchado

Posteriormente, intenta evadir a las autoridades y durante la persecución pretendía afectar la integridad de los uniformados, por lo cual hacen uso de su arma de dotación para detenerlo.

“En una persecución, nuestro policía acciona su arma y esta persona se detiene ante el llamado de nuestros policías, hallándole en su poder un arma de fuego tipo revólver”, aseguró el mayor Andrés Beltrán, comandante Estación de Policía Teusaquillo.

Las autoridades señalaron que la persona está puesta a disposición de la autoridad competente por el delito de porte y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

Finalmente, hacen una invitación a la ciudadanía a que ponga en conocimiento cualquier hecho delictivo a través de las líneas de emergencia 123.

También le puede interesar: Autoridades rescataron a un niño de 2 años abandonado en un vehículo en el barrio La Favorita