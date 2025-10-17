MinTIC sobre nuevo comisionado de la CRC: “El señor sí cumple con todos los requisitos”

En su paso por los micrófonos de 6 AM, estuvo la Ministra de Tecnología y Comunicaciones, Carina Murcia, quien habló sobre la verificación de requisitos realizada a la postulación de Javier Gutiérrez Afanador, pues ella afirmó que Afanador, sí cumple con todas la condiciones para ejercer el puesto al que fue asignado:

“El presidente solicitó postular a este señor, Javier Afanador, y se tomaron las acciones necesarias para evaluar que cumpla con los requisitos establecidos, el sí cumple con todo lo solicitado”. Por otro lado, mencionó que respetaban el comunicado que sacó la CRC, pero, que, pese a ello, ya se había realizado una verificación previa.

De igual manera, la ministra aseguró que dentro del su equipo se realizaron las revisiones necesarias y que dentro de la postulación presentada por Afanador, no hay ninguna irregularidad, pese a lo que ha declarado recientemente el comisionado de las CRC, lo que generaría una confusión.

