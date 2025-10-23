Colombia avanza en el Plan de Fibra Óptica para la Amazonia con apoyo de Brasil

El Ministerio de las TIC avanza en con el Plan de Fibra Óptica para la Amazonia, una iniciativa que pretende convertir a la región en un centro de conectividad de tecnológica mundial. Carina Murcia, ministra de las TIC, recibió los estudios de batimetría de los ríos Putumayo y Amazonas, los cuales permitirán analizar con las condiciones del cauce para el despliegue de fibra óptica vía subfluvial. Estos estudios, entregados por autoridades brasileñas.

Durante la reunión con InterNexa, empresa encargada en Colombia, la ministra anunció la creación de mesas de trabajo en las que participarán el Ministerio TIC, la Cancillería, el Ministerio del Interior, el Ejército Nacional, el Ministerio de Comunicaciones de Brasil, la Embajada de ese país en Colombia y las autoridades regionales de Amazonas y Putumayo; espacios que permitirán coordinar los aspectos técnicos, diplomáticos y logísticos que se requieren para el avance del proyecto.

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro ha destacado la relevancia geopolítica de este plan, señalando que “permitirá unir la fibra óptica que llega desde Europa y Asia por el Atlántico, con la que conecta desde China y Australia por el Pacífico, a través de Buenaventura”, explican. De lograrse, Colombia se convertiría en un punto clave de conexión global, uniendo ambos continentes y consolidándose como el centro de la red digital del hemisferio.

El gerente (e) de InterNexa, Saúl Kattan, aseguró que la empresa está lista para acompañar el proceso. “Es un momento muy emocionante e importante para el Amazonas colombiano, pues podremos llevar la fibra óptica por el río Putumayo y conectar con los cables submarinos que llegan a Buenaventura”, afirma.

La ministra de las TIC, anunció que en los próximos días el proyecto quedará radicado ante el Departamento Nacional de Planeación con el fin de garantizar el presupuesto para ejecutar el Plan de Fibra Óptica durante los próximos diez años. “Este proyecto no solo busca fortalecer la infraestructura tecnológica del país, sino también llevar oportunidades, conocimiento y desarrollo digital a las comunidades más apartadas de la Amazonia, en línea con la visión de inclusión y conectividad del Gobierno Nacional”, finalizan.