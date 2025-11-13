Ministerio del Deporte destinó incentivo para el pago a medallistas colombianos

Desde el Ministerio del Deporte llegaron noticias alentadoras para los deportistas que participaron en los I Juegos Panamericanos Junior Cali, XII Juegos Suramericanos, Asunción, V Juegos Suramericanos de playa Santa Marta, XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023 y XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023.

¿Cuál es la alerta que emitió la ministra del Deporte sobre los escenarios deportivos en Quindío?

¿De cuánto dinero era la deuda?

Se trata de la deuda del gobierno desde 2023 hacia algunos deportistas destacados en las competencias mencionadas, que ascendió los 19.000 millones de pesos. En junio del año en curso, fueron abonados 1.800 millones, para un saldo pendiente de 17.300.

Hoy, Patricia Duque, ministra del deporte, realizó el anuncio de que 9.700 millones de pesos fueron destinados a esta deuda con el propósito de dar cumplimiento a sus compromisos.

Ministra saliente del deporte habría realizado maratónica firma de contratos en la entidad

Este dinero está destinado a los colombianos medallistas de distintos campeonatos del mundo en divisiones multideportivas, y de los ciclos olímpicos, paralímpicos y sordolímpicos, que beneficiarán a 308 atletas y 164 entrenadores.

Declaraciones de la ministra del deporte

“Hoy, con satisfacción, quiero anunciar que a lo largo de este año hemos focalizado esfuerzos para cumplirle a nuestros medallistas y entrenadores, correspondientes a 20 eventos internacionales de 2023. Los pagos se realizarán con recursos de la vigencia 2025”, informó la Patricia.

María Isabel Urrutia, nueva ministra del Deporte

¿En cuánto dinero quedó la deuda del gobierno contra los deportistas?

En este orden de ideas, la duda quedará estimada en 7.600 millones de pesos colombianos, hacia los deportistas más destacados de las competencias en los últimos años.