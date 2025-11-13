Más de 140 viviendas sufrieron daños por las ondas explosivas en el atentado al Batallón Bolívar

Las afectaciones en las viviendas del barrio Prados de Alcalá, lugar donde fue ubicada la volqueta con explosivos, fueron en ventanas, puertas y estructuras / Foto. Caracol Radio.

Tunja

Las explosiones en el intento de atentado en el Batallón Bolívar de Tunja del pasado sábado 8 de noviembre dejaron grandes afectaciones en las unidades habitacionales en cuatro barrios de la ciudad. La Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de la capital boyacense viene adelantando el censo de los daños que tuvieron estas unidades habitacionales.

Los análisis se han realizado en las viviendas y locales comerciales que se vieron afectados por la onda explosiva, luego de las detonaciones de los 24 artefactos ubicados en una volqueta que fue abandonada en el barrio Prados de Alcalá por el ELN. Hasta el momento, se tiene un registro de 146 unidades habitacionales.

“Tenemos hasta el momento registradas 146 unidades habitacionales entre apartamentos, casas y locales que se vieron afectadas, dichas afectaciones han sido principalmente en ventanas, marcos, algunas estructuras de puertas, cielos rasos y algunos cerramientos de garajes, pero digamos a modo general hasta el momento el balance es que, si bien las afectaciones que se presentaron en las viviendas son considerables para cada una de las unidades habitacionales, pues no fueron de tipo estructural. El primer trabajo que se realizó fue verificar que las viviendas colindantes al sitio donde estaba ubicada la volqueta no tuvieran un compromiso estructural serio, pues toda vez que de esta manera no sería posible que las personas retornen a sus viviendas”, aseguró Omar Fajardo, coordinador del Comité de Gestión del Riesgo de Tunja.

Los trabajaos por parte de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo y la Alcaldía de Tunja comenzaron con el censo y el recaudo de los daños que tuvieron las viviendas en el sector de Prados de Alcalá.

“Como primera medida estamos haciendo todo el cerramiento de las viviendas, reemplazando los vidrios. Ayer hasta altas horas de la noche estuvimos haciendo el reemplazo de ventanas en el sector de Fuente Higueras, en el sector de Prados de Alcalá y zonas aledañas. Este jueves ya tendríamos la totalidad de la instalación de las ventanas en las viviendas que tenemos identificadas”, agregó Fajardo.

Omar Fajardo hace un llamado a la comunidad que sufrió afectaciones en su unidad habitacional y que no se han censado para que se comunique con la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo y reporte las afectaciones.

“Nosotros tenemos una línea de atención principal, que es el número de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo donde las personas que se vieron afectadas se pueden comunicar, el número es 3102298814. Acá en este punto, a través de la línea de WhatsApp o mediante llamada telefónica, pueden hacer los reportes dejando un nombre de contacto, un número de contacto, la dirección de la vivienda y si tienen fotos o videos de la afectación nos lo pueden referenciar para dejarlos en este listado y realizar las visitas”, indicó.

En cuanto al balance de los daños en el Batallón Simón Bolívar, la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo está adelantando el proceso con el Ejército Nacional para poder hacer la visita a las instalaciones y analizar las afectaciones.

Este miércoles se realizó en el cantón militar Gustavo Rojas Pinilla una velatón y misa campal en agradecimiento por la vida.