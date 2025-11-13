Precio del café HOY en COP y USD: 13 de noviembre, según la Federación de Cafeteros
El café colombiano es uno de los más reconocidos a nivel mundial, por su excelente sabor y calidad, debido a ello, es muy demandado. Aquí le contamos a cómo se cotiza y cuál es su precio en dólares
En Colombia existen varios insumos y productos que se exportan a nivel internacional, entre ellas, está el café que se produce y cosecha en el país. Es así que, este grano ha ido ganando una buena fama, gracias a su inigualable sabor.
Recientemente, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamon, dedicó unas palabras a la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero, Tolima. Destacando el trabajo que llegó a realizar la entidad y los caficultores cuando el desastre se dio:
“La avalancha destruyó parte de Cenicafé y bodegas de Almacafé, pero aun así, la Federación salió con su espíritu solidario”. Asimismo, Bahamon, puso en la mesa las ayudas que se realizaron en aquel momento:
- El FoNC destinó 10.000 millones de pesos de la época para apoyar la reconstrucción de zonas afectadas
- El Comité de Cafeteros de Caldas, por encargo del Gobierno, lideró las primeras obras, empezando por puentes metálicos para reconectar a las comunidades.
- Poco después, San Juan Pablo II visitó la fábrica de Buencafé, llevando un mensaje de esperanza a un país golpeado.
Precio del café para hoy en Colombia
Para definir el valor que tendrá el café durante el día, es necesario que se consulte el cierre de la Bolsa de Nueva York. A partir de ello, la Federación Nacional define una tarifa, siendo así, para este 13 de noviembre, el precio del café se estableció en 2,840,000 COP.
Asimismo, el precio del pergamino contenido no ha cambiado en los últimos meses, pues su precio se sigue fijando en 10.000 kg/COP. Hasta el momento, en ninguno de los informes publicados a diario (en donde también se muestra el precio del día del café), se muestran actualizaciones recientes.
Precio del café en dólares
Investing es una plataforma que se dedica a mostrar indicadores económicos en tiempo real, a su vez, es un sitio en el que se pueden consultar diversos asuntos relacionados con la economía de mercados, marcas y demás. Es así que, para este 13 de noviembre, el precio del café en dólares, se estableció en 399,80, con una tendencia a la baja del 0,95%, es decir, una perdida de 3.85 USD.
Precio en las principales ciudades del país
Según lo establecido por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el precio del café en las principales ciudades del país, para este 13 de noviembre, se estableció de la siguiente manera:
- Armenia: Carga $2,840,500 – Kilo $22,724 – Arroba $284,050
- Bogotá: Carga $2,839,250 – Kilo $22,714 – Arroba $283,925
- Bucaramanga: Carga $2,838,875 – Kilo $22,711 – Arroba $283,888
- Buga: Carga $2,841,250 – Kilo $22,730 – Arroba $284,125
- Chinchiná: Carga $2,840,375 – Kilo $22,723 – Arroba $284,038
- Cúcuta: Carga $2,838,375 – Kilo $22,707 – Arroba $283,838
- Ibagué: Carga $2,839,625 – Kilo $22,717 – Arroba $283,963
- Manizales: Carga $2,840,375 – Kilo $22,723 – Arroba $284,038
- Medellín: Carga $2,839,625 – Kilo $22,717 – Arroba $283,963
- Neiva: Carga $2,838,750 – Kilo $22,710 – Arroba $283,875
- Pamplona: Carga $2,838,500 – Kilo $22,708 – Arroba $283,850
- Pasto: Carga $2,838,500 – Kilo $22,708 – Arroba $283,850
- Pereira: Carga $2,840,375 – Kilo $22,723 – Arroba $284,038
- Popayán: Carga $2,840,625 – Kilo $22,725 – Arroba $284,063
- Santa Marta: Carga $2,842,125 – Kilo $22,737 – Arroba $284,213
- Valledupar: Carga $2,839,750 – Kilo $22,718 – Arroba $283,975
