Fiscalía imputará cargos a conductor involucrado en accidente de av. Mutis que cobró dos vidas en Bogotá

La Fiscalía Genera de la Nación imputará el delito de homicidio culposo a Edwin Leonardo Delgado Comba, uno de los presuntos responsable del accidente que cobró la vida de dos personas en la avenida Mutis calle 63 con carrera 98, el 31 de octubre en Bogotá, y en el que se vieron involucrados un carro particular, dos motocicletas y un bus del SITP.

La audiencia de imputación de cargos se realizará ante un juez de control de garantías el próximo lunes 24 de noviembre, a las 2:00 p.m.

Lea también: Abogado de víctimas del accidente en Engativá advierte que ocultar pruebas podría acarrear cárcel

Las víctimas del faltas siniestro vial fueron identificadas como Viviana Marcela Suárez Isaza y su pareja sentimental. El abogado Juan Manuel Castellanos, quien representa a sus familias confirmó:

“La representación de víctimas espera que el futuro imputado, el próximo 24 asista a la audiencia, que no la vayan a aplazar, así como ha salido a través de sus redes sociales y ha dado diversas entrevistas en medios abiertos, pues esperamos que el 24 de noviembre se acerque y se efectúe esta audiencia de formulación de imputación en contra de esta persona”, dijo.